İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İBB Trafik verilerine göre, saat 16.55 itibarıyla trafikteki yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

DHA
04 Aralık 2020 Cuma, 18:23
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
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İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kentte, mesainin de sona ermesiyle gündüz nispeten sakin olan toplu taşıma araçlarında kalabalık arttı.

İBB Trafik verilerine göre, saat 16.55 itibarıyla trafikteki yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.


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