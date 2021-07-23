İstanbul'daki cinayetin şüphelileri İzmir'de yakalandı
İSTANBUL Eyüp’te 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen 5 kişi, İzmir’in Bornova ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde yapılan aramada, çanta içinde 80 bin TL ele geçirildi.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, İstanbul'dan aranması olduğu belirlenen 34 CTR 867 plakalı otomobilin İzmir'e girdiğini belirledi. Ekipler, kameralardan aracın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağı yakınında olduğunu tespit etti. Aracın önünü kesen ekipler, içindeki Mesut Ç. (25), Ali Ç. (19), Ali Haydar M. (24), Ali K. (19) ve Muhammed Ali G.'yi (19) gözaltına aldı.
Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda Ali Ç., Ali Haydar M. ve Mesut Ç.'nin 'Kasten öldürme' suçundan arandığı saptandı. Otomobilde yapılan aramada, çanta içinde 80 bin TL ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
Şüphelilerin İstanbul'un Eyüp ilçesi Karadolap Mahallesi'nde, Recep Kılıç'ın (23) ölümüne, Yusuf Barçın'ın (24) ise yaralanması olayına karıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
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