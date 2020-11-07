07 Kasım 2020 Cumartesi, 12:27

Adana Demirspor, 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak olan İstanbulspor - Adana Demirspor maçı ertelendi.

1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24'ü futbolcu, toplam 29 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "İstanbulspor maçı öncesinde futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Covid-19 testleri yapılmış, 24 futbolcu, 2 teknik heyet ve 3 personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır." sözleri kullanıldı.