İşte 1.500 TL altında fiyatla alacağınız akıllı telefonlar

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:00

Kurdaki artış nedeniyle fiyatı zirveye çıkan cep telefonları kullanıcıların bütçelerini de zorluyor. Üst segment telefonların 10 bin lirayı geçtiği günümüzde, uygun fiyatlı diyebileceğimiz seçeneklerin sayısı da giderek azalıyor.

Giriş seviyesi akıllı telefonlar bile 2 bin TL’ye piyasaya çıkıyor. Ancak akıllı telefonlara daha az bütçe ayırmayı planlayanlar için de az da olsa alternatifler var. Piyasadan 1500 TL’nin altına alabileceğiniz akıllı cep telefonlarını derledik.

Samsung Galaxy A01 Core

Ekran boyutu 5.3 inç ve 150 gram ağırlığındaki Samsung Galaxy A01 Core’nin fiyatı 1.325 TL. Telefon 8 megapiksel (MP) kamera çözünürlüğü ve 3000 mAh pil gücüne sahip. Galaxy A01 Core, yalnızca 8.6 mm kalınlığında, 1GB RAM ve 16GB dahili hafızaya sahip.

Reeder P13 Max Blue

Reeder P13 Max Blue, 64 GB’lık dahili depolama hafızasına sahip ve 1499 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor. Cİhaz, 13 MP kamera, 6.49 inçlik ekrana sahip ve 180 gram ağırlığında. Pil gücü 4680 mAh.

Huawei Y5 Lite 2018

Huawei Y5 Lite 2018, 16 GB, 1.449 TL’lik etiket fiyatıyla satılıyor. 142 gram ağırlığındaki cihazın ekran boyutu 5.45 inç, Android 8.1 işletim sistemi kullanan telefonun kamera çözünürlüğü ise 8 MP.

Hiking A22

1.469 TL fiyatı olan Hiking A22, 170 gram ağırlığında. 6.3 inç ekran boyutuna ve dokunmatik ekran özelliğine sahip. Dahili hafıza 64 GB. 16 MP kamera çözünürlüğü olan cihazın, pil gücü ise 3600 mAh.

General Mobile GM5 Plus

Fiyatı 1.438 TL olan General Mobile GM5 Plus’ı 4.5G teknolojisi destekliyor. 5.5 inç ekrana sahip cihazın hem ön hem arka tarafında 13 megapiksel kalitede kamera bulunuyor. 160 gram ağırlığındaki cihaz, 3100 mAh bataryaya sahip.

Vestel Venüs V5

Vestel Venüs V5, 1.489 TL’lik fiyat etiketiyle satılıyor. Android 7.1.2 işletim sistemi kullanılıyor. 4.5G desteği olan telefon 150 gram ağırlığında. 5 inç ekrana sahip cihazın kamera çözünürlüğü 13 MP. Pil gücü 3050 mAh.

LG Stylus 3

1.299 TL’ye satılan LG Stylus 3, 7.4 mm incelikte. 3200mAh pile sahip. 1.8 mm ince uçlu kalem özelliği var. 5.7 inç ekran boyutu olan cihaz 13 MP çözünürlüklü kameraya sahip.

Alcatel 1 2019

Ekran boyutu 5 inç olan Alcatel 1 2019, 8 GB’ın fiyatı 1.060 TL. Cihazın pil gücü 2000 mAh, kamera çözünürlüğü ise 5 MP.

Nokia 2

İki güne kadar uzanan batarya ümrü ile öne çıkan Nokia 2’nin fiyatı 1.499 TL. 4 çekirdekli işlemci kullanılan telefon, 8 MP ana kameraya sahip. 5.0 inç büyüklüğünde ekranı var. 162 gram ağırlığında.

Blackview BV1000

1.8 metre yüksekten düşmeye karşı dayanıklı ve 2.4 inç genişliğinde ekrana sahip Blackview BV1000’in fiyatı 1.049 TL. Cihazın 30 saat konuşma süresi vadeden bataryası var ve 160 gramlık ağırlığında.

Quatro F1453 Plus

Quatro F1453 Plus’un 16 GB dahili hafızaya sahip olanı, 1.100 TL. Cihaz 141 gram ağırlığında. Ekran boyutu 5.5 inç olan telefonun kamera çözünürlüğü 13 MP.

DOOGEE X95

6.52 inç su geçirmez ekrana sahip ve 4350 mAh pil gücü olan DOOGEE X95’in fiyatı 1.289 TL. Cihazın 13 MP kamera özelliği var.

HAFTANIN YENİSİ

OPPO Enco Air satışa çıktı

OPPO, Enco serisinin yeni modeli OPPO Enco Air kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Cihaz, 3.75 gram ağırlığında ve suya dayanıklı. Şarj kutusu ile kullanıcılar, 10 dakikalık şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyor. Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklığın fiyatı ise KDV dahil 649 TL.