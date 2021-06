İşte en teknolojik karne hediyeleri

19 Haziran 2021 Cumartesi, 16:00

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle tamamlanan eğitim-öğretim yılı karne dönemi ile tamamlanıyor. Yaz tatiline girecek ilköğretim ve lise dönemi için teknolojik hediye seçeneklerini denledik.

ELEKTRİKLİ KAYKAY

Smart Balance Elektrikli Kaykay Hoverboard 6.5 inç, teker büyüklüğü 6.5 inç şişme. Samsung batarya kullanılan cihazın pil değeri 36V, 4400MAH. Bataryası tam doluyken hız ve yolun durumuna göre 10-15 km menzili var. En fazla 120 kg taşıyan cihazın fiyatı 1.829 TL.

AKILLI TELEFON YAZICISI

Fujifilm Instax mini link akıllı telefon yazıcısıyla istediğiniz anda fotoğraf baskısı alabiliyorsunuz. Kağıt giriş kapasitesi 10 sayfa olan cihazın satış fiyatı 1.150 TL.

OYUN BİLGİSAYARI

Dell G3 15 oyun laptopunun fiyatı 9 bin 499 TL. 21.6 millimetrelik tasarımıyla öne çıkan cihaz, Opsiyonel Killer Wireless 1650 oyun içeriğini hızlandırarak oyunların kesintisiz akmasını sağlıyor. 51 Whr pile sahip laptopun ekran boyutu 15.6 inç. 8 GB sistem belleği olan cihazda Ubuntu işletim sistemi kullanılmış.

SCOOTER

Renault Sport Rs V2 Pro katlanır elektrikli scooterin fiyatı 7 bin 152 TL. 25 km Menzil ve saatte 25km hız sunan scooter, en yüksek hızda dahi 1 saatlik bir kullanım sunabiliyor. 12 kg ağırlığındaki cihazın seyahat mesafesi ise 25 km.

HOPARLÖR

JBL’nin Go 3 ve Clip 4 bluetooth hoparlörleri su ve toz geçirmez özellikleriyle öne çıkıyor. Go 3 kullanıcılarına 5 saat boyunca kesintisiz müzik keyfi sunarken, Clip 4’te bu süre 10 saate kadar çıkabiliyor. JBL Go 3’ün fiyatı 490 TL.

KULAKLIK

Beats Solo Pro, 22 saate kadar dinleme süresi (ANC ve Şeffaf Mod kapalıyken 40 saate kadar) sunuyor ve çift mikrofonla kullanıcının sesi hedef alınarak dışarıdan gelen gürültüler filtreleniyor. Kulaklıkta Siri desteği de bulunuyor. Beats Solo Pro’nun satış fiyatı 2 bin 399 TL

BİSİKLET

Kron Vortex 4.0 Md mekanik disk fren 24 jant ve 8-12 yaş için uygun olan profesyonel çocuk bisikletinin fiyatı 2 bin 395 TL. 12 kg olan bisikletin kadro boyu 14 inç yani 35 santimetre.

LED IŞIKLI OKUMA GÖZLÜĞÜ

Led ışıklı okuma gözlükleri kamplarda ve yolculuklarda, rahat şekilde kitap okunmasını sağlıyor. Pil ömrü 90 - 100 saat arası değişen gözlükler de mevcut. Esepetim LED ışıklı, camsız kitap gözlüğünün fiyatı 49 TL. Her iki köşesinde led ışıklar var bu ışıklar iki adet ayrı CR-927 3V pil ile çalışıyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR DİŞ FIRÇASI

Oral-B Genius 10000N diş eti koruma teknolojisine sahip akıllı diş fırçalama sistemi cihazının fiyatı 1.085 TL. Diş eti bakımı, hassas, beyazlatma dâhil 6 fırçalama modu var. Bir lityum iyon pille tek şarjla iki hafta fırçalama imkanı sunuyor. Aynı anda hem cep telefonunuzu hem de diş fırçanızı şarj etme imkanı da var.

AKILLI BİLEKLİK

Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik bir SpO2 sensörüne sahip, bu sayede kullanıcılara kandaki oksijen seviyelerini gösterebiliyor. Toplam 30 egzersiz modu olan cihaz, 6 fitness aktivitesini otomatik algılayarak takip gerçekleştiriyor. 1.56 inç büyüklüğünde ekranı olan cihazın fiyatı 499 TL.

PLAYSTATİON OYUN KONSOLU

Sony Playstation 5 oyun konsolunun fiyatı 8 bin 385 TL. 4K TV oyun deneyimi sunan PS5 konsolları 8K çıkışı destekliyor, böylelikle oyunları 4320p çözünürlüklü ekranlarda oynayabilirsiniz. Sistem belleği 16GB olan PS'in ağırlığı 4.5kg ve 350W gücünde.