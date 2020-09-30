İşte Frey'in alternatifi: Cisse
İsviçreli golcü Frey'i kiralayan Fenerbahçe, Alanyaspor'un golcüsü Cisse ile ilgilenmeye başladı.
İsviçreli golcü Frey'i kiralayan Fenerbahçe, Alanyaspor'un golcüsü Cisse ile ilgilenmeye başladı.
İddiaya göre Fenerbahçe Cisse'yi İstanbul'a davet etti.
Kariyerinde daha önce İngiltere Premier Lig, Almanya 1. Futbol Ligi, Fransa 1. Futbol Ligi ve Çin Süper Ligi'nde forma giyen Senegalli golcü, Süper Lig'de 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Alanyaspor formasıyla 58 maçta 38 gol attı.
Süper Lig'de geride kalan sezonda attığı 22 golle "gol krallığı" yarışını ikinci sırada tamamlayan 35 yaşındaki Cisse, Alanyaspor'da kaydettiği gollerle kulübün Süper Lig tarihi boyunca en fazla gol atan oyuncusu unvanını kazandı.
Alanyaspor'dan önce Çin Süper Ligi'nde Şandong Luneng Taişan formasını giyen futbolcu, iki sezonda 31 lig maçında 16 kez filleri havalandırdı. Cisse olmazsa Ze Luis de gündemde.
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