İşte haftalık burç yorumları

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:01

Serap Kılıç Baytok, Cumhuriyet Cumartesi eki için yazdı.



Salı günü kadersel ay düğümleri ile irtibatta olan Venüs, hayatımıza uzun vadede katkıda bulunacak kadın figürlerinin gireceğinden ve ekonomik anlamda rahatlık yakalayabileceğimizden bahsetmekte. Kadın hakları ve kadınlarla ilgili konuların çözümlerinde yol katedebiliriz. İlişkilerde büyük ayrılıklar ya da önemli kadersel ilişki başlangıçları gözlemlenebilir.

Perşembe günü Güneş, balık burcundaki güzargâhında ilerlerken aynı burçta bulunan Neptün ile kavuşuyor. Dalgın olunabilecek ya da kargaşada ne olduğunu anlayamadan olan oldu diye tabir edebileceğiniz bir gün. Dua etmek, dilek dilemek, yoga ve meditasyon yapmak için ideal bir gün iken detaylara dikkat etmezseniz çok çabuk yanlış yapabileceğiniz ve dağılıp gidebileceğiniz bir gün olabilir.

İdealler güzel iken, onlara saplanıp kalmak ideal olandan en uzak olandır. Hafta sonuna doğru ilerlerken hayallerinizin gerçekleştiği ve fakat pratik, mantıklı olandan uzak kalmadığınız günler geçirmenizi dilerim.

KOÇ:

Akrabalar arasında arabulucuk etmek sizi zor duruma düşürüyor olabilir. Günün sonunda onlar barıştı, ben kötü oldum diyebilirsiniz. Seyahat etmek durumunda kalabilir ya da mecburi bir ziyaretçiye ev sahipliği etmek durumunda kalabilirsiniz. Merak etmeyin hasta olmayacaksınız.

BOĞA:

Sosyal çevrelere ya da işinize destek olması adına girdiğiniz bir kalabalığa gereğinden fazla yatırım yapıyor olabilirsiniz. Bu hafta para, gelir ile ilgili işlerinizi yürütürken fazla uzak gelecekleri bırakmaya, yakın tarihi finanse etmeye karar verebilirsiniz. Kriz çıkaran arkadaşlarınızı ve değmeyen dostluklarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

İKİZLER:

İş hayatınızda ya da işvereninizle olan ilişkinizde ilerleme ve gelişmeler mevcut. Bu konuda arabulucu bir kadın figürü çok destekleyici olacak. İlişkiniz ya da ortaklığınız göz önünde ve herkesin görebileceği bir noktada olabilir. Aileden gelen destek ile evlilik konusunda hangi yöne ilerlemeniz gerektiğini netleştirebilirsiniz.

YENGEÇ:

İş konusunda kafanız netleşsin istiyorsunuz, çalışmanıza değiyor mu meraktasınız. Bu hafta eğitiminizden ve bir bilir kişiden alacağınız destek sayesinde iş hayatınızda yeni bir sayfa açmaya karar verebilirsiniz. Normalde görüşmediğiniz uzak akrabalarınızla günlük düzenli görüşeceğiniz, günlük rutininizin değişebileceği günler olabilir.

ASLAN:

Aşk hayatınız ya da çocuklar konularında çıkan krizleri hediyelerle çözmeye çalışmak işe yaramayabilir. Ekonomik sebeplerle ya da çıkan masraflarla başlatmak istediğiniz bir girişimden vazgeçmişken son dakika bulduğunuz bir kaynak ile tekrar cesaretlenebilirsiniz.

BAŞAK:

İlişkilerinizin ve ortaklıklarınızın faydalarını ortaya koyarak iş ve aile hayatında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerin ortaya çıkması, görünür olması ve ailelerin bilgilerinin olmasını isteyebilirsiniz. Ev ve yaşam alanınızda değişiklik ve düzenleme, dekorasyon ile ilgilenme bu hafta odağınızda olacaktır.

TERAZİ:

Bu hafta iş için seyahat etmek, başka şehirlerdeki sorumlulukları yönetmek gerekebilir. Çalışanlarınızla ve çalışma koşullarınızla ilgili yazılı, sözlü anlaşma yapabilir, varsa kiracılarınızı değiştirebilirsiniz. Bilgilerinizi işe çevirebilir, iyi bildiğiniz bir konuda eğitim ya da ders vermeyi seçebilirsiniz.

AKREP:

Aşk hayatı hızlanan akrep burçları bu hafta değer verme, kıymet bilme sınavlarından geçebilir. Yapmak istediğiniz bir atılım için gelir-gider dengesini oturtmaya çalışabilirsiniz. Çocuklarınıza masraf yapabilir, bir hobi olarak yola çıktığınız konudan ekonomik gelir elde etmeye başlayabilirsiniz.

YAY:

Taşınmak, evi dekore etmek ya da ev yatırımı yapmak isteyebilir fakat ekonomik olarak fazla açılabilirsiniz. Aile ile daha çok zaman geçirebilir, teyze/hala ve kız kardeşlerinizle biraraya gelebilir onlarla bir konuda yoldaşlık edebilirsiniz. İşin ve iş arkadaşlarının eve geldiği, evde çok iş olan bir dönem olacaktır.

OĞLAK:

Çalışanlarınızla, işinizle ya da kiracılarınızla yeni konuşmalar/sözleşmeler yapma zamanı gelmiş olabilir. Akrabalar ile ilgili gündemler yüzünden ya da iş sebepli seyahat etmeniz gerekebilir. Çok çalıştığınız bu dönemde kadın akrabalarınızın ziyarete gelmeleri ile yavaşlayabilirsiniz. Tatlı dilin yılanı deliğinden çıkarttığını bu hafta fark edebilirsiniz.

KOVA:

Bu hafta çok şanslı bir haftadasınız. Değer hanenize çok şey katacak kişilerle karşılacaksınız, bu kimseler çocuğunuz dolayısıyla hayatınıza girebilirler. Sporda, sahnede ya da kendinizi normalde göstermediğiniz bir mecrada işlerinizi arttıran ve destekleyen kişilerle tanışabilirsiniz. Aşk hayatınız hızlanabilir.

BALIK:

Güzel haberlerin geldiği bir haftadan geçecek, aile ve iş ile ilgili sıkıntılarınızda size destek olabilecek bir kadın figürü ile karşılaşacaksınız. Uyum, harmoni ve romantik damarınızı tuttuğu bu hafta, ilişkilerde kendinizi kandırdığınız zamanları fark etmek gerekebilir. Ev ya da iş ile ilgili pahada yüksek bir yatırımı yapmaya karar verebilirisiniz.



