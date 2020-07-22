İşte Huawei’nin en güçlü bilgisayarı MateBook X Pro

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:43

Yeni Huawei MateBook X Pro’nun dış cephesi pürüzsüzlük hissi veren birinci sınıf CNC ile işlenmiş metalik bir gövdeye sahip. Türkiye’ye Space Grey renk seçeneğiyle gelen Huawei MateBook X Pro, 14,6 mm kalınlığında ve 1,33 kg ağırlığında olup, hareketliliğe ve üretkenliğe sahip. Hafif ve taşınabilir yeni Huawei MateBook X Pro, 10. Nesil Intel Core i7-10510U ile eşsiz bir performans sunuyor.

Lider endüstriyel tasarım özelliklerinden yararlanan Huawei, Ultra FullView ekranı yarattı. İnce çerçevelerle çevrelenmiş Ultra FullView ekran, Huawei MateBook X Pro'dayüzde 91 ekran / gövde oranı sunuyor. Huawei, üretkenlik ve içerik oluşturma için çok daha uygun olan benzersiz 3:2 en boy oranına sahip.

Dizüstü bilgisayara aynı zamanda, kullanıcılara cihazlarıyla arayüz oluşturmak için yeni ve daha sezgisel bir yol sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma ve parmak hareketleri ekran görüntüsü özelliğini destekliyor.

HUAWEİ ÇOKLU EKRAN İŞ BİRLİĞİ

HUAWEI Share ile HUAWEI MateBook X Pro ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor. Çoklu Ekran İş Birliği (Multi-screen Collaboration), yalnızca dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında dosya aktarımını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dizüstü bilgisayar ile akıllı telefon arasında sorunsuz bir iş birliği yapılmasını da sağlıyor. Huawei, üçlü işleme yeteneği ve MateBook'un temel sistem yeteneklerini geliştirerek, Windows ve Android sistemlerinin arasındaki engelleri ortadan kaldırdı ve sorunsuz bir şekilde bağlanmayı tam anlamıyla kullanıcılara sundu.

Huawei MateBook X Pro, önceki gün itibariyle Huawei’nin Online Mağazası’nda da satışa sunuldu.