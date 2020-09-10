İşte Mesut Özil'in hayalindeki 11
Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, beraber oynadığı oyunculardan en iyi 11'ini de kurmayı ihmal etmedi.
Twitter'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, beraber oynadığı oyunculardan en iyi 11'ini de kurmayı ihmal etmedi.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevapladı.
Twitter hesabından #askMesut (Mesut'a sor) tagıyla sorulan soruları cevaplayan 31 yaşındaki oyuncu, oynamaya hazır olduğunu söyledi;
"Fit
durumdayım ve elimden geleni yapmaya hazırım. Maalesef hafta sonu
kadroya karar vermek benim işim değil, göreceğiz"
Yeni baba olan Mesut, "Eskisi kadar uyuyamıyorum ama buna değer. Kızım doğduğu gün hayatımın en güzel günüydü" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu, kızı kanser hastası olan Gary Howes'ın isteğini de kırmadı. Özil, Howes'ın, "Mesut, Oxford Çocuk Kanser Hastanesi'ndeki kızıma merhaba demeye gelebilir misin? En azından bir mesaj harika olurdu." mesajına şöyle cevap verdi:
"Yasmin için dua ediyorum Gary. Umarım en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur. Güçlü ol ve gülümsemeye devam et. Aileniz için en iyi dileklerimi sunuyorum. Özel mesaj için iletişim halinde olalım."
Bir takipçisinin "Mesut Özil'in en iyi 11'i nasıl?" sorusunu da cevaplayan Özil, şu futbolcuları seçti:
Kaleci: Iker Casillas
Defans: Philipp Lahm, Sergio Ramos, Jerome Boateng, Marcelo
Orta saha: Xabi Alonso, Santi Cazorla, Kaka, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo
Forvet: Karim Benzema
En Çok Okunan Haberler
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- İnce'nin yakınındaki isimden İnce'ye uyarı: Doğru değil!
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
Video Haberler
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
- Motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı
- Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
En Çok Okunan Haberler
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- İnce'nin yakınındaki isimden İnce'ye uyarı: Doğru değil!
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım