İşte NBA'de son karar

04 Haziran 2020 Perşembe, 16:35

NBA, Kuzey Amerika’da sahalara dönecek olan ilk lig olacak. ABD basınında farklı kaynaklarda yer alan haberlere göre sezon 31 Temmuz’da özel bir formatla yeniden başlayacak.

Mart ayında koronavirüs nedeniyle askıya alınan lig, play-off’u garantilemiş ya da play-off iddiası bulunan 22 takımla Disney’in Orlando’daki tesislerinde oynanacak.

Lig bugün noktalansa Doğu ve Batı Konferansları’nda ilk 8’de yer alan 16 takıma ek olarak Batı Konferansı’nda New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Sacramento Kings and San Antonio Spurs; Doğu Konferansı’nda ise Washington Wizards da play-off mücadelesi verecek.

Orlando’daki maçlar sona erdiğinde 8. sırada yer alan takım, 9. sıradaki takımın dört maçtan fazla fark attıysa play-off’a kalan son takım olacak. Fark 4 ve altında ise tek maç oynanacak ve kazanan play-off’a kalacak. NBA Finalleri’nin ise en geç 12 Ekim’de bitmesi bekleniyor. Finaller’in ardından hızla serbest oyuncularla imza ve NBA Draft dönemine girilecek.

SEKİZ TAKIM İÇİN SEZON SONA ERDİ

Bu karar ile birlikte Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves ve bu sezon sakatlıklarla boğuşan geçen sezonun finalisti Golden State Warriors için sezon sona erdi.