İşten atılan tekniker DT Genel Müdürü’ne saldırdı

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

İ.S’nin geçen ocak ayındaki KHK ile işten çıkarıldığı, “davayı kazandığı halde işe iadesinin sağlanmadığı” belirtildi. DT ve Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev alan ve kadro bekleyen yaklaşık 150 kişinin sözleşmesi geçen ocak ayında, “adli sicilleri gerekçe gösterilerek” yenilenmemişti.

Sözleşmesi yenilenmeyen personel de kuruma tek tek dava açmıştı. Sözleşmesi yenilenmeyen İ.S’nin davasında da mahkemenin “göreve iade kararı verdiği; ancak Kurt’un bu kararı uygulamadığı” iddia edildi.

Bu karara tepki göstererek dün kurum binasına giden İ.S., girişte Müdür Kurt’la karşılaştı, Kurt’a “Sen beni nasıl işe geri almazsın” diyerek saldırıda bulundu. Ardından Kurt ve İ.S. karakola giderek ifade verdi. Saldırıda Kurt’un kaşının açıldığı ve dikiş atıldığı, tiyatro binasının da camlarının kırıldığı öğrenildi.

‘EKMEK PARASI YOK’

İ.S’nin avukatı Uğur Yusuf Demir şunları aktardı: “14 yıldır DT’de görev yapan ve sebepsiz olarak işten çıkarılan, maaş ve özlük hakları ile tazminatı ödenmeyen, cebinde ekmek alacak parası dahi olmayan, kanunen işçi de sayılmadıkları için işsizlik maaşı da bağlanamayan bir personelin, DT Genel Müdürü’nün sarf ettiği ‘Çalıştıysan paranızı da aldınız’ şeklindeki son sözleri üzerine sinirlerine hâkim olamamasından kaynaklanmıştır.

Umarız ve dileriz bir daha bu şekilde üzücü olaylar yaşanmaz ve yıllardan beri başarı ile görev yapan ve sebepsiz yere işten çıkarılanlarla ilgili olarak yargının vereceği kararlar, geciktirilmeksizin titizlikle uygulanır.”