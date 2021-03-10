İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği mayısa kadar uzatıldı

10 Mart 2021 Çarşamba, 02:01

Cumhurbaşkanı, 17 Mart’ta sona erecek olan işten atma yasağı ile ücretsiz izin uygulamasında süreyi 2 ay daha uzattı. Hükümetin süreyi haziran sonuna kadar uzatılabileceğine dikkat çekiliyor. Karara göre şu anda işten atma yasağı var. Ancak uygulamada işverenler kamuoyunda “Kod 29” olarak da bilinen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesini göstererek işçileri işten atmaya devam ediyor.

Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde ise belirsizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kısa çalışmada süreyi “son kez” mart ayı sonuna kadar uzattıklarını açıklamıştı. Bu kapsamda da süre 30 Mart’a kadar uzatıldı. Başta Türk-İş ve DİSK olmak üzere işçi konfederasyonları kısa çalışmanın uygulamada yaşanan sorunlar düzeltilerek yeniden uzatılmasını istiyor. İşveren örgütleri de kısa çalışmada sürenin en azından bir süre daha uzatılmasından yana.

Bu talepler hükümete de iletildi. Ancak hükümetten henüz bir yanıt gelmedi.

EMEKLİLİĞE DARBE

Son verilere göre, 1.3 milyon işçi kısa çalışma ödeneği alıyor. Nisan 2020 – Ocak 2021 döneminde ücretsiz izne çıkarılan işçi sayısı ise 2.4 milyona ulaştı. Kısa çalışma ödeneğinde de ücretsiz izinde de işçinin emeklilik prim ödemeleri donduruluyor. Bu nedenle yaklaşık bir yıldır bu kapsamdaki işçilerin emeklilik primleri yatırılmıyor.

Büyük olasılıkla ileride geriye dönük borçlanma hakkı verilerek ödenmeyen bu primler işçiye yüklenecek. Kısa çalışma ödeneğinde ücretin yüzde 60’ı ödeniyor. Bu tutar İşsizlik Fonu’ndan karşılanıyor. Birçok işverenin kısa çalışma ödeneğini amacı dışında kullandığı, işçiyi aynı şekilde çalıştırmaya devam ettiği biliniyor. Buna karşın iktidarın ücretsiz izinde süreyi uzatırken, kısa çalışmayı 30 Mart’ta bitirmesi halinde birçok işverenin, kısa çalışma bittiği için işçileri ücretsiz izne çıkaracağına dikkat çekiliyor. İşçi kısa çalışmada ücretinin yüzde 60’ını alabilecekken, ücretsiz izinde bin 431 TL ile bir ay geçinmeye çalışacak.