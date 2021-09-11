İsveç'ten 'Vladimir Putin' adına yasak
Oğullarına 'Vladimir Putin' adını vermeyi kararlaştıran İsveçli bir çiftin talebi yerel otoriteler tarafından reddedildi.
Yeni doğan çocukların adlarının, doğduktan sonraki ilk üç ay içinde vergi dairesine bildirildiği İsveç'te, çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen genç bir çiftin talebi yerel otoriteler tarafından reddedildi.
İsveç'te 'saldırgan' olması veya 'taşıyıcı için rahatsızlığa neden olma' potansiyeli görülmesi halinde bazı adlar yasaklanabilirken, ajans bu olayla ilgili herhangi bir gerekçe belirtmedi.
DAHA ÖNCE REDDEDİLEN İSİMLER
İsveç kamu yayıncısı SR'ye göre, ülkenin güneyindeki Laholm'da meydana gelen olayda ebeveynler çocuk için farklı bir ad bulmak zorunda kaldı.
Vergi dairesi daha önce Allah, Ford, Michael Jackson, Pilzner, Q ve Token gibi adları reddetmişti.
KABUL EDİLEN TUHAF İSİMLER
2007'de kızları için Metallica adını talep eden bir başka çiftin kararı ilk başvuruda reddedilmiş sonrasında verilen hukuksal mücadele neticesinde kabul edilmişti.
Bir başka çift ise çocuklarına 'Google' adını vermişti.
EN POPÜLER İSİMLER
2019 yılında İsveç'te yeni doğan erkek bebekler arasında en popüler isim Lucas olurken, onu Liam ve William izledi.
Kızlar için ise en popüler isimler Alice, Olivia ve Astrid idi.
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