İşverene teşvik fonu

20 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Ağustos ayı verilerine göre İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverene son 2,5 yılda verilen teşviklerin 18 yılda işsize verilen toplam ödenekten daha fazla olduğu belirtildi.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, İşsizlik Sigorta Fonu’nun ağustos ayı verilerini inceledi. Ağustosta da fonun hem erimeye hem de işverenlere kaynak olarak aktarılmaya devam ettiğini kaydeden Ağbaba, “Fondan işsizlik ödeneği olarak işsizlere bu yılın ilk sekiz ayında 6,6 milyar TL verilirken, işverenlere 2020 Ocak-Ağustos döneminde 11.5 milyar TL teşvik ve destek ödemesi aktarıldı” dedi.

“Fon her zamanki gibi işsize değil kamu bankalarına ve yandaş şirketlere ucuz sermaye kaynağı olarak sunuldu” diyen Ağbaba, işverenlere verilen milyarlarca TL desteğe karşın istihdam kaybının önlenememesi nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın milyonlarca işsize açıklama yapması gerektiğini söyledi. Ağbaba, şunları dile getirdi:

“İşsizlik sigorta fonundan Mart 2002 tarihinden Ağustos 2020 tarihine, yani 18 yıl boyunca işsizlere ödenen toplam tutar 36,2 milyar TL olurken, sadece son 2,5 yılda işverenlere verilen teşvik ve destek ödemeleri 38,2 milyar TL oldu. 2018 yılında 10,709 milyar TL, 2019 yılında 16 milyar TL, 2020 yılının ise ilk 8 ayında 11,5 milyar TL işverenlere destek ve teşvik ödemeleri yapıldı. Yani işverenler fondan son 2,5 yılda işsizlere 18 yıldan beri ödenen toplam tutardan 2,2 milyar TL daha fazla yararlandı.” Teşviklerin her defasında istihdamın korunması ve artırılması amacıyla yapıldığı söylense de son 2,5 yılda istihdamın korunamadığını söyleyen Ağbaba, Haziran 2020 verilerine göre istihdamın 2,2 milyon kişi azaldığını hatırlattı. Ağbaba, ağustos ayı İşsizlik Sigorta Fonu verilerine göre fonun giderlerinin gelirlerine oranla 1,7 kat daha fazla olduğunu ekledi.