İtalya buzullarını erimekten korumak için üzerini brandayla kaplıyor
Ülkesindeki buzul kütlelerini korumak için ilginç bir yola başvuran İtalya, buz kütlesinin üstüne serilen dev brandalarla, karların erimesini bir nebze de olsa azaltmayı hedefliyor.
Yazın gelmesiyle sıcaklıkların tavan yaptığı şu sıralarda, Alp’in buzlarını güneşten korumak için entersan bir yol izleyen İtalya, buz kütlelerinin üzerine dev brandalar seriyor.
Kuzey İtalya’da, Presena buzulu 1993’ten beri hacminin üçte birinden fazlasını kaybetti. Korumacılar, kayak mevsimi sona erdiğinde ve teleferikler depolara kaldırıldığında, güneş ışınlarının buzları eritmesini engelleyen beyaz brandaları kullanıyorlar.
Koruma işiyle uğraşan Carosello-Tonale şirketine başkanlık eden 34 yaşındaki Davide Panizza, “Bu alan sürekli olarak küçülüyor, bu yüzden elimizden geldiği kadar her yeri kaplamaya özen gösteriyoruz” dedi. 2008 yılında projeye başlayan ekibiyle 30 bin metrekare alanı kaplayan şirket, günümüzde 100 bin metrekareyi kaplayabiliyor.
AFP’ye göre, buzulların üstüne örtülen brandalar geotekstil malzemesi olup, güneş ışığını yansıtıyor ve dışarıdan daha düşük bir sıcaklığı muhafaza edebiliyor. Böylece mümkün olduğunca fazla karı küresel ısınmadan korumuş oluyorlar. Lombardiya ve Trentino Alto Adige bölgeleri arasındaki sınıra branda döşeyen işçiler, bunu 2 bin 700 - 3 bin metre rakımda gerçekleştiriyorlar. Özel brandayı uzun şeritler halinde dağın eteklerini seren işçiler, karları güneş ışığından korumaya çalışıyorlar.
Kaplamaları iyice germek için dağınık bir şekilde hareket eden ekip, sıcakta kaymasın diye onları dikiyor. Esen kuvvetli rüzgarlarda uçmasın diye de çapa görevi görecek kum torbalarını, brandanın belirli bölümlerine yerleştiriyor. Yerleştirilen 70 m x 5 m ölçülerindeki dev brandalar, beyaz renkleri sebebiyle nerdeyse altındaki kardan ayırt edilemez hale geliyor.
Avusturya yapımı dev brandaların tanesi 450 fiyat etiketine sahip. Ekip, brandaları tamamen serme çalışmalarını 6 haftada tamamlıyor ve kış sezonu başlamadan geri sökmek için 6 haftasını daha harcıyor. Operasyona liderlik eden Franco Del Pero, “Eylül ayında onları kaldırdığımızda ve brandaların görevini yerine getirdiğini gördüğümüzde, yaptığımız işe gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Kaynak: webtekno.com
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