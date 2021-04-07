İtalya-Türkiye EURO 2020 maçı seyircili mi oynanacak?

07 Nisan 2021 Çarşamba, 08:31

Geçtiğimiz yaz pandemi nedeniyle ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, bu yıl 11 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak. İddiayı göre karşılaşma seyircili oynanacak.

İTALYA, UEFA'YA SEYİRCİ KONUSUNDA OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanması beklenen karşılaşma için İtalyan hükümeti, UEFA’ya bu maça seyirci alınması adına olumlu görüş bildirdi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmadaki seyrici sayısı ise daha sonra açıklanacak.

UEFA Tıbbi Danışmanı İsviçreli doktor Daniel Koch, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarının seyircili oynanabileceğini söylemişti.

UEFA'ya tıp danışmanı olarak yardım eden İsviçreli doktor, "Muhtemelen sınırlı da olsa, seyircinin olduğu tüm ülkelerde gerçekleşmesi çok muhtemeldir. Riskli bir durum ama seyircili oynatma kararı alan ülkeler bu sorumluluğu üstleniyor" dedi.