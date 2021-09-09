İtalya yenilmezlik rekorunu kırdı
Litvanya'yı 5-0 yenen İtalya, yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı ve dünya rekoru kırdı.
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı. Litvanya'yı 5-0 yenen İtalya, yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı ve dünya rekoru kırdı.
Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk olduğu Kosova'yı Pablo Fornals ve Ferran Tores'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.
C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, ağırladığı Litvanya'yı Moise Kean (2), Edgaras Utkus (kendi kalesine), Giacomo Raspadori ve Giovanni Di Lorenzo'nun fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya ((28 galibiyet 9 beraberlik), dünya rekoru kırdı. Mancini'nin öğrencileri, üst üste 37 maçta yenilmeyen ilk takım oldu.
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