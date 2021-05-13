İtalya'da bir ilk
İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, İstihbarat Güvenliği Departmanı (DIS) sorumlusu olarak Elisabetta Belloni'yi seçtiğini duyurdu.
İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, İstihbarat Güvenliği Departmanı (DIS) sorumlusu olarak Elisabetta Belloni'yi seçtiğini duyurdu.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, DIS sorumlusu olarak Elisabetta Belloni’yi seçtiğini duyurdu. Ülkede ilk kez bir kadının bu göreve geldiği ifade edildi. 1958 doğumlu Elisabetta Belloni'nin, ülkenin başkenti Roma'da bulunan eskiden sadece erkeklerin gidebildiği Massimiliano Massimo Enstitüsü'ne ilk defa kabul edilen kız öğrenciden biri olduğu belirtildi. Ayrıca Belloni’nin, kariyerinde hızla yükselerek İtalya'nın en yüksek diplomatik görevi olduğu ifade edilen ve o zamandan beri elinde tuttuğu görevi olan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri rolündeki ilk kadın olduğu belirtildi.
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı