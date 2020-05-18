İtalya'da tüm futbol ligleri yine askıya alındı
İtalya federasyonu şimdilik bekleme taraftarı.
İtalya Futbol Federasyonu, tüm futbol liglerinin 14 Haziran 2020 tarihine kadar askıya aldığını açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle İtalya hükumeti aldığı kararlar doğrultusunda ülkedeki tüm futbol futbol müsabakalarını ilgilendirecek yeni bir düzenlemeye imza attı. İtalya'da 9 Mart'ta başbakanlık kararnemesi ile durdurulan liglerin vaka sayısındaki düşüş sonrasında yeniden başlayacağı gündeme gelmişti. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), daha önce hükümet onay verirse 13 Haziran'da liglere başlama kararı almıştı. Başbakan Giuseppe Conte ise karantina tedbirlerinin 16 Mayıs'ta biraz daha gevşetileceğini açıkladı ancak liglerin başlaması için ek önlemlerin şu an için mevcut olmadığını dile getirmişti. FIGC'ten yapılan açıklamada, yaşanan geşimelerin ardından ülkedeki koronavirüs tedbirlerinin biraz daha gevşetilmesine karşın başbakanlık kararnamesine göre tüm gutbol müsabakalarının 14 Haziran'a kadar durdurulduğunu bildirdi. Serie A'da ise mücadelelerin yeniden başlatılması adına FIGC, Bilim Kurulu ve hükümet arasındaki görüşmeler sürüyor.
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