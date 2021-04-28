İtalyan basınından flaş iddia: Buffon Türkiye'ye gelebilir
İtalyan basını efsane kaleci Buffon'un sezon sonunda Galatasaray'a gelebileceğini yazdı.
Serie A'da üst üste alınan dokuz şampiyonluğun ardından bu sezon zirvenin gerisinde kalan Juventus gelecek sezonun planlamalarına başladı.
Takımın efsane isimlerinden Gianluigi Buffon da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
İtalyan Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan kalecinin önünde aralarında Galatasaray'ın da olduğu beş seçenek var.
43 yaşındaki kalecinin yeni takımı olma konusunda, Olympiakos, Sporting, Dinamo Kiev ve Eintracht Frankfurt'un da adı geçiyor.
MUSLERA YENİ SÖZLEŞME İMZALADI
Galatasaray'da uzun yıllardır forma giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen kaleci Fernando Muslera, sarı - kırmızılılar ile yeni sözleşme imzaladı.
17 Mart'ta düzenlenen imza töreninde 3 yıllık yeni kontrat yapan Uruguaylı kalecinin futbolu Galatasaray'da bırakması bekleniyor.
Buffon'un kariyerinden satırbaşları
Parma'da profesyonel olan Gianluigi Buffon, 2001 yılında Juventus'a transfer oldu. 2018 yılında bir sezon PSG forması da giyen başarılı oyuncu ardından yeniden Juventus'a dönmüştü.
İtalya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Buffon, bu formayı da 176 kez giydi.
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