İtalyan futbolunda korona paniği!

Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in hangi etkinlikte koronavirüse yakalandığı netleşmedi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 12:52
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İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis koronavirüse yakalandı.

Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in hangi etkinlikte koronavirüse yakalandığı netleşmedi.

Napoli'de koronavirüs paniği de başlarken başkan ve yöneticilerle temasta olanların da takip edildiği öğrenildi.


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