İtalyan futbolunda korona paniği!
Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in hangi etkinlikte koronavirüse yakalandığı netleşmedi.
İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis koronavirüse yakalandı.
Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis'in hangi etkinlikte koronavirüse yakalandığı netleşmedi.
Napoli'de koronavirüs paniği de başlarken başkan ve yöneticilerle temasta olanların da takip edildiği öğrenildi.
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