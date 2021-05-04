İtalya'nın köklü kulüplerinden Parma küme düştü
İtalya Ligi Serie A'da Torino'ya 1-0 mağlup olan Parma küme düştü.
İtalya Ligi'nde Torino, Parma'yı konuk etti.
Mücadelenin kazananı, Vojvoda'nın 63. dakikada attığı gol ve 1-0'lık skorla Torino oldu.
Bu sonuçla 34 puana ulaşan Torino, alt sıralardaki mücadelesinde rahat bir nefes alırken, 20 puanda kalan Parma ise matematiksel olarak tüm şansını tüketti ve küme düştü.
İtalya'nın köklü ekibi, böylelikle Crotone'nin ardından ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.
Parma, bu sezon sadece Hellas Verona, Genoa ve Roma'yı mağlup edebilmişti.
BİR ZAMANLAR PARMA
Tarihinde 3 defa İtalya Kupasını kazanan aynı zamanda 1994-1995 ve 1998-1999 yıllarında UEFA Kupasını kazanan Parma, İtalya Serie A'nın 2020-2021 sezonunda küme düştü.
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