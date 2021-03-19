İtalyanlardan Hakan Çalhanoğlu'na eleştiri: Korku filmi gibiydi

19 Mart 2021 Cuma, 13:01

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde AC Milan, 1-1’in rövanşında Manchester United’ı ağırladı.İtalyan ekibi, 48. dakikada Paul Pogba’nın golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen takım, Manchester United oldu.İtalyan basını, Türk orta saha Hakan Çalhanoğlu’nun Manchester United maçındaki performansını yeterli bulmadı.



Sempremilan isimli internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu’na 5.5 puan verdi. Bu, Türk orta sahanın, takım arkadaşı Kalulu ile birlikte en düşük puanı aldığı anlamına geliyordu.

Hakan’dan beklentilerin daha yüksek olduğu vurgulanırken, yıldız oyuncunun Manchester United maçında vasatı aşamadığı yazıldı:

Hakan Çalhanoğlu (5.5): Kesinlikle performansının korkunç olmadığını iddia edebilirsiniz, ama takımın 10 numarasıysanız beklentiler kaçınılmaz olarak yüksek olacaktır.

Milan’ın ihtiyacı olan canlılık, Manchester United maçında Hakan’da yoktu.La Gazetta dello sport, Hakan Çalhanoğlu’na 5 puan vererek yıldız futbolcuyu maçın en kötüsü ilan ederken, Eurosport İtalya editörü Siavoush Fallahi ise Hakan Çalhanoğlu için, “Çalhanoğlu çok acı çekiyor” yorumunda bulundu.

İtalyan basını dışında sosyal medyada Milan taraftarları da Hakan Çalhanoğlu’na eleştirilerde bulundu. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Hakan Çalhanoğlu bu akşam, korku filmi gibiydi.”

“Hakan Çalhanoğlu… Kimse sana o istediğin 5 milyon euro maaşı vermeyecek.”

"Biri bana, Hakan Çalhanoğlu'na ne olduğunu söyleyebilir mi?"