Son seçim anketinde Cumhur İttifakı eridi!

17 Ekim 2020 Cumartesi, 10:05

Araştırma 9-13 ekim tarihleri arasında SMS yönlendirmeli online sitemiyle gerçekleşti. Araştırmaya 30 Büyükşehir Belediyesi ve buralara bağlı 100 merkezi ilçeden vatandaşlar katıldı.

VATANDAŞLAR CHP'Lİ BELEDİYELERDEN MEMNUN

Araştırmaya katılan vatandaşlara "Yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediyes Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.İstanbul'da vatandaşların yüzde 58.1'i Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da yüzde 57.3'ü Mansur Yavaş'a, İzmir'de yüzde 58.4'ü Tunç Soyer'e "Evet, oy veririm" dedi.

MİLLET İTTİFAKI İLÇELERDE ÖNDE

Araştırmaya katılanlara sorulan "Yaşadığınız ilçe belediyesinin Covid-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz" sorusuna Millet İttifakı yönettiği ilçelerde yaşayan vatandaşların yüzde 53'ü "Evet, memnunum" yanıtını verdi. Cumhur İttifakı'nın yönettiği ilçelerde yaşayan vatandaşların ise yüzde 49.9'u "Evet, memnunum" yanıtını verdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE MİLLET İTTİFAKI MEMNUNİYETİ

Vatandaşlara sorulan "Yaşadığını Büyükşehir Belediyesi'nin Covid-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz" soruya ise Millet İttifakı'nın yönettiği büyükşehirlerde yaşayanların yüzde 55.4'ü "Evet, memnunum" yanıtını verdi. Cumhur İttifakı'nın yönettiği büyükşehirlerde ise vatandaşların yüzde 48.8'i "Evet, memnunum" yanıtını verdi. Kayyum ile yönetilen belediyelerde ise vatandaşların yüzde 51.3'ü ise "Hayır, memnun değilim" yanıtını verdi.

BAKANLIK AÇIKLAMALARINA GÜVEN KALMADI

Araştırmada 30 Büyükşehir'de yaşayan vatandaşlara "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı Covid-19 hasta ve ölüm sayılarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz" sorusu da yöneltildi. Vatandaşların yüzde 56.9'u "Hayır, inanmıyorum" yanıtını verirken, "Evet, inanıyorum" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 24.1 oldu.

VATANDAŞ KISITLAMALARI DESTEKLİYOR

Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 56.9'u "Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla bazı kısıtlamaların yeniden başlamasını destekler misiniz" sorusuna "Evet, desteklerim" yanıtı verdiği görüldü. Vatandaşların yüzde 32.2' ise desteklemediğini beyan etti. Kemal Özkiraz'ın açıklamasına göre desteklemeyenlerin büyük bir bölümü ise esnaf ve iş insanlarından oluşuyor.

UZUN SÜRELİ YASAK DESTEK GÖRMEDİ

Vatandaşlara Covid-19 salgını nedeniyle uzun süreli (10-15 gün) sokağa çıkma yasağını destekleyip desteklemedikleri de soruldu. Vatandaşların yüzde 44.2'si uzun süreli sokağa çıkma yasağını desteklemezken, yüzde 35.6'sı ise desteklediğini beyan etti. Vatandaşların yüzde 20.2'si de "Emin değilim" yanıtını verdi.

HAFTA SONU YASAKLARI DESTEK GÖRDÜ

Koronavirüs salgını nedeniyle haftasonu yasaklarını destekleyenler çoğunlukta çıktı. Bu ankette "Evet, desteklerim" diyenler yüzde 41 oranında görünürken, kararsızlar ise yüzde 18.9 olarak açıklandı. Vatandaşların yüzde 40.1'i ise desteklemeyeceğini beyan etti.

VATANDAŞ CHP'Lİ BELEDİYELERDEN MEMNUN

Araştırmaya katılan vatandaşlara "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın icraatlarını beğeniyor musunuz" sorusu yöneltildi. 30 büyükşehir içerisinde beğeni oranı en yüksek 15 belediyenin 10 tanesi CHP'li belediyeler olarak öne çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 60.8 ile ilk sırayı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 58.7, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 58.5, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 54.1, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yüzde 58.2 oranına ulaştı.

AKP VE MHP BÜYÜKŞEHİRLERDE ERİDİ

Araştırmaya göre 30 büyükşehirde "Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna vatandaşların yüzde 27.9'u AKP, yüzde 25.1'i CHP, yüzde 10.2'si İYİ Parti, yüzde 6.9'u ise MHP'ye oy vereceğini söyledi. Vatandaşların yüzde 11.2'si ise kararsız olduğunu belirtti.

İYİ PARTİ VE CHP YÜKSELİŞTE

Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP ve İYİ Parti'nin büyükşehirlerde oylarını yükseltirken Cumhur İttifakı'nın eridiği görüldü. Buna göre CHP'nin oyu yüzde 30.83, İYİ Parti'nin ise yüzde 12.53 oldu. AKP yüzde 34.27 oy alırken, MHP ise yüzde 8.47'de kaldı.