İYİ Parti’de Koray Aydın’ın yeniden divanda olması muhalefeti hareketlendirdi

03 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

İYİ Parti’de, 2. olağan kurultay sonrası “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan tartışmada, Koray Aydın’ın yeniden “Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan” olması muhalefet cephesini “derinleştirdi.” Muhalefet, partinin yeni Başkanlık Divanı ile birlikte “Cumhur İttifakı’na daha yakın bir hale geldiği” iddiasında bulundu.

Akşener’den “oy verilmeyecekler listesinde imzası bulunduğu gerekçesiyle Aydın’ı yeniden divana alınmamasını” isteyen ve sayıları 15’e yakın olan milletvekilleri de bu kez Akşener’e “Aydın neden divanda” tepkisini gösteriyor. Yaklaşık 15 milletvekilinin yeni divan sonrası haftaya yeniden bir araya gelerek, bundan sonra partide “bağımsız cephe oluşturacakları” ifade edilirken, bu durum şu sözlerle anlatılıyor: “Parti yönetimi her zaman ‘demokrasiden’ söz ediyor. Eğer parti demokrasiden söz ediyorsa, o zaman parti içinde de ‘demokrasiden söz edilmesi’ gerekir. Oysa biz bu demokratik tutumu ne yazık ki parti içinde göremiyoruz. Divan da GİK listesi de tamamen Koray Aydın’ın tutumu ile belirlenmiştir. Oysa bizler, parti içinde bugüne kadar mücadele etmiş ve partinin belli bir raya oturmasını sağlamıştık. Eğer parti içi demokrasi yoksa, bundan sonra gerek Meclis grubunda, gerekse parti içinde ‘bağımsız cephe’ oluştururuz.”

‘KIRMIZI ÇİZGİLER BELLİ’

Muhalefet, “Koray Aydın’ın cephesi” olarak değerlendirdikleri cephenin de “toplumsal karşılığının olmadığı” iddiasında bulunuyor. Partiye oy veren seçmen kitlesinin büyük çoğunluğunun “AKP ve MHP’ye muhalif cephede yer aldığını” belirterek “yeni yönetimin Koray Aydın ile birlikte ‘Cumhur İttifakı’na yakınlaştığını” ifade ediyor.

Muhalefet cephesi, söz konusu yapılanmayla birlikte “İYİ Parti’nin oy oranlarının da düşeceğini” ileri sürüyor. Parti içinde görev alan yeni ekip de muhalefet cephesine tepkili. Koray Aydın’ın yakın ekibine muhalefet cephesinin iddiaları ile ilgili, “Cumhur İttifakı’na yakınlaşma iddiasının kanıtı nedir? Partinin kırmızı çizgileri bellidir. Bu kırmızı çizgilerden birisi de güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Partide yer alan isimler dengelidir. Eğer ‘ülkücüler ağırlıkta’ deniliyorsa, bu partinin kuruluş kodları zaten ‘ülkücüler’ üzerindedir. Ancak yeni divanda Bahadır Erdem, Ünzile Yüksel, Burak Akburak gibi yeni isimlere de yer verilmiştir” dediği kaydediliyor.

Öte yandan partide Akşener’in parti içi dengeleri gözeterek “yeni strateji” ortaya koyacağı da dillendiriliyor. Edinilen bilgiye göre Akşener, parti içindeki “gerilime” son vermek amacıyla delegelerle de görüşmeler yürütecek. Delegelere, “yeni divanla ilgili” görüşlerini soracak ve eleştirileri tek tek not edecek. Ancak muhalefet cephesi Aydın’ın en başından bu yana Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan olarak görev yaptığına dikkat çekerek “Dolayısıyla delege yapısı Koray Aydın’ın elinde. Teşkilatlar da Koray Aydın’ın elinde” iddiasında bulunuyor.