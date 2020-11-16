İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ: Bu FETÖ’cü saldırı tarzıdır

16 Kasım 2020 Pazartesi, 23:53

İYİ Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Tarafsız Bölge programına katılarak Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. İYİ Parti’nin kurucularından İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, ihracına ilişkin “İhraç edilmeyi bekliyordum. Çünkü sizin programınıza katıldıktan sonra Genel Başkan başta olmak üzere Genel Merkez yetkililerinden doğrusu çok ağır, hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna ‘üzülmedim’ desem yalan olur. Neticede aynı siyasal hareket içerisinde, daha sonra da aynı siyasi partide, partinin kuruşundan itibaren birlikte çalıştığımız arkadaşlar. Kavuncu’yu savunmak adına beni ihraç ettiler. Ben hala İYİ Parti’yi kendi partim olarak görüyorum. Bugün ihraç edildim ama mahkemeye götüreceğim süreci” dedi.

Özdağ, ''Oysa bu konuda devlet güvenlik birimlerinin elinde çok ciddi çalışmalar var. Bu bir FETÖ'cü saldırı tarzıdır. Bu Fetullah Gülen'in FETÖ'yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır'' dedi.



Özdağ, FETÖ’nün yayın organlarından kendisine operasyon yapıldığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:



“Bu Fetullah Gülen’in FETÖ’yle mücadele edenlere karşı FETÖ örgütüne vermiş olduğu talimattır. Size kim böyle Ümit Özdağ ile mücadele edin diyorsa, ona şüpheyle bakın. FETÖ’nün bütün yayın organlarında bana karşı operasyon var. Ben Buğra Kavuncu ile ilgili itirazlarımı bu parti kurulmadan önce dile getirdim. Buğra’nın gençliğini bilen tek kişi benim partide. Ankara Türk Ocakları’ndan. Ama ben bir tek Sayın Akşener’e bu arkadaş FETÖ iltisaklıdır diye karşı çıkan tek kişi oldum. O da Buğra Kavuncu. Türk milliyetçiliği İYİ Parti’den ihraç ediliyor. Bu sadece benimle ilgili değil. Türk milliyetçiliği kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Biz bu partiyi demokrasiyi gerçekleştirmek için kurduk. Eğer ben milletvekili olarak Genel Başkan’ı eleştiremeyeceksem, orada bir sorun var. Keşke Sayın Akşener sabah kahvaltısı ikram ederim dediği Selahattin Demirtaş kadar bana da değer verseydi ve bana da bir kahve ikram edip ‘Ümit Bey sizinle yollarımızı ayırmak istiyorum’ deseydi” ifadelerini kullandı.

Parti kuracağına dair çıkan iddialar yanıt veren Özdağ, “Parti kurmayacağım, başka bir partiye de geçmeyeceğim. Partime geri dönmenin mücadelesini vereceğim” dedi.