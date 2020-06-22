İYİ Partili Çıray Meclis'e taşıdı: Antiserum tesislerinden skandal görüntüler

22 Haziran 2020 Pazartesi, 09:14

Çıray, Covid 19 pandemisi ile ilgili olarak 31 Ocak 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasında "Hıfzıssıhha Merkezinin kapatılmasının hata olduğunu" belirtmiş ve Alman Şansölyesi Merkel’in pandemi başlangıcında Alman ulusuna yaptığı konuşmasında, Almanların benzer kurumu olan Robert Koch Enstitüsüne atıf yapmış olmasını ve o kurumu bu salgının üstesinden gelmek için en büyük güvenceleri olarak göstermesini hatırlattı.Çıray soru önergesinin gerekçe ve giriş bölümünde de şunları söyledi;"Yaşadığımız “Pandemi süreci”, bir salgınla baş edebilmek için köklü kurumlara ihtiyaç olduğunu, donanımlı, tedavi edici kurumların ve hizmetlerin yanında gelişmiş teşhis ve güvenilir biyolojik ürünlerin üretilmesine ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Alelacele kurulan kurullar ve koordinasyon eksiği olan kurumlarla yaşanan keşmekeş hala hafızalardadır."

“ÖLÜME SEBEBİYET VERECEK ÜRETİM” İDDİASI SAVCILIKTA"

Hıfzıssıhha Kurumunun kapatılması açıklamamdan sonra bu kurumun yerine ikame edilen Halk Sağlığı Kurumu çalışanlarından yoğun bir şekilde notlar almaya başladım. Kurumlarının durumundan mutsuzlar. Anlatılanlar inanılır gibi değil, ileriye gitmesi çağdaş normları yakalaması gereken kurum, adeta onlarca yıl geriye götürülmüş gibi görünüyor. Biyolojik ürünlerin üretim yerlerinde GMP (Good Manufacturing Practices/İyi Üretim Uygulamaları) şartlarından söz etmek mümkün değil. Ürünlerin kontrol edildiği Laboratuvarlarda GLP (Good Laboratory Practice/İyi laboratuar uygulaması) şartlarından bile söz etmek mümkün değil. Yani, “Halk Sağlığı Laboratuvarları sağlığımızı tehdit ediyor.Hatta bir Halk Sağlığı çalışanı Uzman Doktor, kurumun yöneticileri hakkında “görevi ihmal ve ölüme sebebiyet verecek şekilde üretimler yapmak” gibi suçlamalarla adli mercilere suç duyurusunda bulunmuştur."Çıray, Anayasa’nın 98 ve TBMM İç Tüzüğü’nün 96. Maddeleri uyarınca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI MI?

1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler ve Deney Hayvanları biriminde yılan, akrep difteri, tetanoz antiserumu aşağıda fotoğrafları olan tesislerde mi üretilmektedir?

2. Fotoğraflarda görüldüğü gibi uygun olmayan laboratuvarlarda üretilerek, kontaminasyon sebebi ile ölüme sebebiyet verebilecek at kaynaklı akrep anti serumu, yılan anti serumu, difteri anti serumu, tetanoz anti serumu üretimi yapılıp, kullanıma verilmekte midir?

3. Bu ürünlerin kullanılması durumunda ölüme sebebiyet vererek, telafisi mümkün olmayan halk sağlığı zararları oluşturulması olasıdır. Bu sebeple kullanıma sürülmüş ürünlerin, ivedilikle geri çekilmesini düşünüyor musunuz?

4. Eğer antiserumlar aşağıda fotoğrafları görülen laboratuvarlarda üretiliyorsa uygun üretim şartlarının olmadığı laboratuvarları sağlamayarak toplum sağlığını tehdit eden sorumlu yöneticiler hakkında soruşturma açtınız mı?

5. Devletin kurumu ve yöneticileri GMP (good manufacturing practice = İyi üretim uygulamaları) şartlarına neden uymamaktadır? Devlet kurumları bu kurallara tabi değil midir?

6. Bu durum birçok rapor ile hiyerarşik düzende iletildi ise bunca zamandır niçin uygun şartlar sağlanmadı ve iyileştirilmeye çalışılmadı?