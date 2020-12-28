İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın 'Kalyon İnşaat' paylaşımına erişim engeli
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın 'Kalyon İnşaat' ile ilgili paylaşımı, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği‘nin 25 Aralık 2020 tarih ve 2020/1854 sayılı kararı ile erişime engellendi.
Lütfü Türkkan’ın Kalyon İnşaat ile ilgili paylaşımı, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği‘nin 25 Aralık 2020 tarih ve 2020/1854 sayılı kararı ile erişime engellendi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kalyon İnşaat‘a tanınan vergi muafiyetiyle ilgili attığı tweet, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği‘nin 25 Aralık 2020 tarih ve 2020/1854 sayılı kararı ile erişime engellendi.
EngelliWeb'in aktardığı bilgiye göre, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, "Esnafa 500 lira kira yardımı, Kalyon İnşaata 9, 5 milyar vergi muafiyeti" diyerek eleştiri yönelttiği tweetine, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği‘nin 25 Aralık 2020 tarih ve 2020/1854 sayılı kararı ile erişim engeli getirildi.
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