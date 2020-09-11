İYİ Partili Paçacı: Yeni partilerle görüşme yapılabilir
İYİ Parti'li Cihan Paçacı, "Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Bunları söylemek için bugün çok erken" dedi.
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ittifak mesajı verdi.
Paçacı, İYİ Parti'nin kırmızı çizgisinin sistemin güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesi olduğunu belirterek "Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Bunları söylemek için bugün çok erken" dedi.
İTTİFAK MESAJI
Millet İttifakı'nın genişletilmesine yönelik görüşmeler yapıldığının belirtilmesi üzerine Paçacı, şunları söyledi:
"Şu an için herhangi bir görüşme söz konusu değil. Zaten Millet İttifakı seçimlerde yapılan iş birliğidir. Henüz seçim dönemine girmedik. İktidar 2023'te yapılacağını söylüyor. Erken seçim olursa tabii ki partiler arası görüşmeler olur. Bugünkü sistem içerisinde ittifaklar zorunlu görünüyor. Aynı görüş içerisinde olan siyasi partiler ki İYİ Parti'nin kırmızı çizgisi sistemi tekrar güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Bu ortak paydada bugün itibarıyla CHP ile aynı noktada bulunuyoruz. Ama önümüzdeki zaman dilimi içerisinde diğer kurulmuş olan partilerle de görüşme yapılabilir. Ama bunları söylemek için bugün çok erken."
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