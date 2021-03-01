İYİ Partili Tatlıoğlu'ndan, 'fezleke' açıklaması

01 Mart 2021 Pazartesi, 17:37

İYİ Partili Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Tatlıoğlu, 'HDP milletvekillerinin fezlekeleri hakkında İYİ Parti'den farklı açıklamalar geldi, sizin yorumunuz ne olacak?' sorusu üzerine, "Bizim birbirinden farklı açıklaması olan bir arkadaşımızı görmedim. Belki yorumlanması o şekilde olabilir. İYİ Parti olarak, bizim terör konusundaki çizgimiz bellidir. PKK konusunda da, HDP konusunda da, terör konusunda da, parlamento konusunda da, adalet konusunda da çizgimiz çok net ve açıktır. Henüz genel kurula gelmiş bir fezleke yoktur. Biz genel olarak bu tür kararları Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında parti grubu olarak toplanırız, her bir arkadaşımız kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar alırız. İYİ Parti milletimizin iradesine ters düşecek bir kararın yanında olmamıştır, hep ortasında olmuştur. İYİ Parti milletimizin iradesini temsil eden bir parti olmuştur. Milli iradenin de devlete hakim olması mücadelesini veren bir partidir" dedi.



İYİ Partili Tatlıoğlu, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 1,8 büyümesine ilişkin, "Büyümeye baktığımızda özellikle finansman ve kredi genişlemesinin büyük katkı sağladığını görüyoruz. TÜİK rakamları üzerinden okuduğumuzda gecikmiş yatırımların belli bir miktar realize edildiğini görüyoruz. Bu toparlanmanın finans ve bağlı birimlerden ziyade reel sektör üzerinde olmasını arzu ederiz" ifadesini kullandı.