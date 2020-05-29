İyilik Peşinde koşuyor

29 Mayıs 2020 Cuma, 09:54

İzmir’de yaşayan 41 yaşındaki Rıza Martaş, Adım Adım Yardımseverlik Platformu koşucusu. Martaş koştukça insanlığa, çevreye ve doğaya katkı sağlıyor. 4 yıldır iyilik için koşuyor. Türkiye’nin birçok ilinde 100’ü aşkın koşu gerçekleştirdi. Koşular ardından firmalardan gelen bağışlarla 1000’e yakın çocuğa ve insana yardım gitmesine aracı oldu. Kaz Dağları’nda yaşanan katliamiçin susmadı, orada yaşananlara dikkat çekmek için koştu. Şimdi 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde koşarak “Dünyaya barış gelsin” demek için Sinop’dan Hatay’a kadar koşacak. Bin 100 kilometrelik koşu 30 günde tamamlanacak.

Rıza Martaş kimdir, neden koşuyor?

İzmir’de ticaretle uğraşıyorum. “AdımAdım” gönüllüsüyüm. 4 yıldan bu tarafa koşuyorum.İlk koşma maceram 2016 yılında Antalya’da tatilde oluştu. Orada koşuda tekerlekli sandalyeli insanlar koşuyordu. “Ozaman ben niye koşmuyorum” dedim. İlk o zaman koşmaya karar verdim. Sonra “Adım Adım” gönüllüsü oldum. 4 yıldır Türkiye’nin birçok şehrinde koştum. Bağış koşuları oldu çoğu. Hemen hemen 100’den fazla koşuya katıldım.

Adım Adım platformu nedir?

Benimgibi 80 binden fazla gönüllüsü var. 90 adetsiviltoplumkuruluşu var. Onlarsiz koşarken,sosyalmedya üzerinden bağıştopluyorlar.Hiç elinize para değmeden tanımadığınız bilmediğiniz insanlara destek olmuş ve dokunmuş oluyorsunuz. Sponsorlar aracılığıyla toplanan paralarla,tekerlekli sandalye alınıyor, dünyanın su olmayan bir yerine su kuyuları açıyorlar. Çocuklariçin bağıştoplanıyor. Doğanın ve canlıların korunması için farkındalık oluşturuluyor.

Koşarken ne düşünüyorsunuz?

Herinsanın koşması ve yürümesi gerekiyor. Koşu değerli. Koştukça vücudunu farklı kasları fark edilmeye başlıyor. Koşarken düşünmeye zaman oluyor. Bağış koşusu ise o insanlara nasıl yardım ulaştırdığınızı düşünüyorsunuz. Hayatsizi umutlandırıyor. Gözünüzde zor olan yerleri koşarak gidiyorsunuz. Kendinizle yüzleşme şansı oluyor. Sporun, kendinle yüzleşme ve insanlara destek olma özelliği var.

Koşu sırasında ilginç olaylar oldu mu?

İnsanlardan zaman zaman tepki alıyorum. Van’dan İzmir’e koşarken çok farklılıklar gördüm. İnsanlar durduruyor “Sen ne yapıyorsun”, “Neden koşuyorsun” diyor. Ben onlara koşarak bağış toplandığını ve insanlara yardım ettiğimi söyledim. Tabii, “Sen delisin” diyen oldu ayrıca.

Şimdiye kadar kaç insana koşarak yardımcı oldunuz?

İlk koştuğumda hiç bağış alamadım. Sonra koşarak neler yapıldığını anlattım. İyilik yaptığımızı, tanımadığımız insanlara tekerlekli sandalye aldırarak, dört duvar arasında çıkardığımızı anlatık. 4 yılda 100’e yakın koşuda bini aşkın insana ulaştım yardım yapılmasını sağladım.

Sizi etkileyen bağış oldu mu?

Kanserli çocuklara yardım toplanması için koşu düzenlenmişti. O çocuklar kendileriiçin koştuğumu öğrenmiş ve bana mektup ile şiirler yazmıştı. Çok etkilendim.

Daha kaç yaşına kadar devam edeceksiniz?

İyilik yapmak için koşuyorum. Ne zaman bitecek bilmiyorum. Gidebildiği kadar, ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşacağız. Sakatlık olmazsa sonuna kadar koşacağım. 80 yaşında koşan gönüllülerimiz var. O yaşa gelince yine koşmayı planlıyorum.

Yakın bir zamanda koşu var mı?

1 Eylül Dünya Barış Günü için koşacağım. 1 Eylül’de Sinop’tan yola çıkacağım. Bin 100 kilometre koşacağım. Burada amacımdünyaya barışın gelmesini sağlamak. İnsanlığın barışa, adalete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu koşu ile barışın hâkim olması için farkındalık oluşturmak istiyorum.

Sizin için önemli koşulardan bazılarını söyleyebilir misiniz?

Kansersiz yaşam için koştum. Kansertedavisi gören çocuklara yardımtoplandı. TEMA vakfı için koştum. “Kızlar Okusun” kampanyasına destek için adım attım. Çevreyi korumak için Kaz Dağları’na 119 kilometre koştum. Tuz Gölü için koştum. Katliamları herkesin görmesini, doğa ve çevreye duyarlı olunmasını sağladım.