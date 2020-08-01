İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da yangın

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:52

İzmir'in Bornova ilçesindeki yangın, saat 15.00 sıralarında Homeros Vadisi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

'SÜREKLİ YANGIN ÇIKIYOR'

Mahalle sakinlerinden Hakan Kabadayı (30), "Alevleri görünce tedirgin olup, itfaiyeyi aradık. Bu bölgede sürekli yangın çıkıyor" dedi. Yangına şahit olan Adem Demir (34) ise "Baktığımızda alevleri gördük ve itfaiyeye haber verdik. Onlar da müdahale ederek yangını söndürdü" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.



BALIKESİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Dursunbey ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıömerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altında alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 32 işçinin itfaiye aracı, 3 tanker ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazözle müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangına müdahale devam ederken, bazı bölgelerde de soğutma çalışmalarına başlandı.

AYDIN'DA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çine'nin Akçoava Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki orman ve makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 5 helikopterle havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın sınırdaki Yatağan ilçesini de etkiledi. Ekiplerin yangın söndürmek için müdahaleleri sürüyor.

BODRUM'DAKİ YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Akyarlar ve Gümüşlük gibi turistik mahallelerde de görülüyor.

Yangın, Karabağ Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisindeki otluk ve makilik alanda saat 15.00 sıralarında başladı. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalara AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi.

Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler bazı bölgelere müdahalede zorlandı. Alevler Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar ve İslamhaneleri mahallelerinden de görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.