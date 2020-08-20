İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TÜSİAD'dan işbirliği: Girişimcilik Merkezi heyecanı başladı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:39

İzmir’in girişimcilik dönüşümüne yön vermek için Girişimcilik Merkezi kurma kararı alan ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile işbirliği protokolü imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Alsancak Umurbey Mahallesi’ndeki İzenerji A.Ş.'nin depo olarak kullandığı binada kurulması planlanan Merkez’in proje hazırlıkları devam ederken TÜSİAD’ın oluşturduğu çevrim içi girişimcilik eğitim programı başladı. Eğitimlerle girişimcilik konusunda farkındalığın artırılması, kentin sorunlarına girişimci bakış açısıyla yaklaşma kültürünün yaygınlaştırılması ve Büyükşehir Belediyesi’nin inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Altı modülden oluşan ve iki hafta sürecek çevrim içi programın ilk gününde TÜSİAD Girişimcilik Ekosistemi Çalışma Grubu Başkanı Murat Peksavaş “İnovasyon Stratejisi ve Girişimciliğin Önemi” başlıklı bir eğitim verdi. Eğitime İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ESHOT ve İZSU ile Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin üst düzey yöneticileri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Borsası, ESİAD, EGİAD ve TARKEM’in temsilcileri katıldı.

27 AĞUSTOS KADAR SÜRECEK

Program Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslıhan Kurul Türkmen’in “Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi”, Workinlot Platformu Kurucu Ortağı Atilla Erel’in “Fikir İhtiyaç Doğrulama ve Değer Önerisi Oluşturma”, Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu Timur Topalgökçeli’nin “Yüksek Teknoloji Girişimleri ve Tarım Örnekleri”, Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişim Merkezi Koordinatörü Burak Yaman’ın “Yalın Girişimcilik Anlayışı ve İş Modeli Kanvası Hazırlama” ve Mentors Network Turkey Kurucusu Mehmet Onarcan’ın “Mentorluk Nedir, Ne Değildir?” eğitimleriyle sürecek. Program 27 Ağustos’ta tamamlanacak.

GİRİŞİMCİLİK ALANLARI BELİRLENECEK

Girişimcilik Merkezi ile kentteki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilik ve girişim mentorluğu alanlarında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere yönelik ortak çalışma alanı sağlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği inovasyon stratejisi ve öncelikleri kapsamında TÜSİAD, Merkez'de hayata geçirilmesi planlanan girişimcilik programının çerçevesinin oluşturulması ve ilgili eğitimlerin verilmesi konularında teknik bilgi paylaşımında bulunacak. Merkez bünyesinde girişimcilere yönelik temel girişimcilik eğitimleri, iş geliştirme, mentorluk hizmeti, seminerler düzenlenecek. Ayrıca Belediye yöneticilerine yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla kentin sorun alanlarına ilişkin girişimcilik alanları belirlenecek.