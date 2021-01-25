İzmir Büyükşehir ve Ödemiş belediyelerinde Gölcük Yaylası için ortak proje

25 Ocak 2021 Pazartesi, 14:43

Ödemiş’in turistik değerlerinden Gölcük Yaylası’nda "esaslı tadilat karşılığı uzun süreli kiralama, işletme modeli" ile yenilenmesi için çalışmalara başlanan ancak inşaat çalışmalarının durması sonrası sözleşmenin iptal edildiği Gölcük Otel’in yeniden turizme kazandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi el ele veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Ödemiş programında otel inşaatındaki son durumu masaya yatırdıklarını ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Gölcük Otel’in inşaatını Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in destekleriyle İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile ortak hizmet projesi protokolü imzalayıp tamamlayacağız” dedi.

Ödemiş’te turizmi geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Başkan Eriş, “Gölcük Yaylası, Ege Bölgesi’nin göz bebeği bir merkez. Böylesine kıymetli bir bölgede konaklama tesisinin olmayışının sıkıntılarını uzun zamandır yaşıyoruz. Belediyemize ait otelin depreme dayanıksız oluşu yüzünden yıkılıp temeli yeniden atılması sonrası belli bir noktaya kadar ilerleyen inşaat çalışmaları geçtiğimiz aylarda durdu. Belediye olarak firmanın çalışmaları tamamlaması için sürekli yapıcı şekilde hareket ettik. Gerekli ek süre tanınmasına karşın çalışmalar yeniden başlayamadı. Gönül isterdi ki inşaat hızla ilerlesin. Projede kalan çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamlanacak. 74 odaya sahip olacak bu önemli konaklama tesisinin tamamlanması turizm hedeflerimiz açısından çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile imzalayacağımız ortak hizmet projesi protokolü sonrası yapım ihalesine çıkılacak.

Birgi-Bozdağ-Gölcük turizm destinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle önemli işler başaracağız. Tarım ve hayvancılığın yanında kent ekonomimize yeni bir sektör olarak turizmi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.