İzmir ’in gururları Tokyo ’da sahnede
JAPONYA’da bugün başlayacak 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek 108 kişilik sporcu kafilesinin önemli bir kısmı İzmir’de yetişen isimlerden oluşuyor.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonu için kota alan İzmirli sporcular, cimnastikten yüzmeye, okçuluktan yelkene birçok branşta ülkemiz adına madalya arayacak. Artistik cimnastikte Türkiye’ye ilk dünya ve Avrupa şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, 2016 Rio Olimpiyatları’na katılarak cumhuriyet tarihinde ilki başaran erkek cimnastikçi olan üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu unvanlı Ferhat Arıcan, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Ahmet Önder, Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil ve 2019’da henüz 15 yaşındayken olimpiyat kotası alan Nazlı Savranbaşı, Tokyo’da ay yıldızlı bayrağımızı temsil edip Türkiye’ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeye çalışacak. Okçulukta daha önce Rio Olimpiyatları’nda yarışan Yasemin Ecem Anagöz, bu kez madalya hedefini tutturmaya çalışacak.
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