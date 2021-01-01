İzmir iş dünyası: 2021 reform yılı olsun

01 Ocak 2021 Cuma, 09:00

İzmir iş dünyasının temsilcileri, yeni yıla girerken 2020 yılını değerlendirerek, 2021 yılı beklenti ve öngörülerini paylaştı. Başkanlar 2020 yılının pandemi ve ekonomide yaşanan iniş çıkışlar nedeniyle çok zor bir yıl olarak tarihe geçtiğine işaret ederek, 2021 yılında hukuk başta olmak üzere yıllardır hayata geçirilemeyen yapısal reformların yapılmasını isterken bu ortamda yara alan kesimlere de desteğin artırılmasını talep etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Dünyanın en büyük krizlerinden birinin yaşandığı 2020 yılında, küresel ekonomi zor bir dönemden geçti. 1980’li yıllardan beri İzmir'in “Serbest Şehir” ilan edilmesi çeşitli taraflar tarafından ısrarla dile getiriliyor. Artık İzmir’in potansiyelinin ve stratejik konumunun farkına varıp, harekete geçmeliyiz. İzmir “Serbest Şehir” olduğu takdirde bu ülkelerin yatırımlarını çekeceği gibi, İzmir limanları da RCEP ülkeleri için Batı’ya açılma kapısı olabilir. Bu da ülke ekonomisine ciddi oranda katkı sağlar. Önümüzdeki süreçte yüksek hızlı büyüme değil, yüksek kaliteli sürdürülebilir bir ekonomik büyüme standardını yakalamalıyız. İklim krizi, küresel bir sorun ve küresel bir çözüm gerekli. İnsanlığın bir şansının olmasını istiyorsak küresel ekosistemi canlandırmalıyız. Geleceğimiz, doğayla yaşama tercihimize göre şekillenecek. Dünya ticareti artık insan hakları, çevre, dijitalleşme üzerine şekilleniyor. Bütün ülkelerin iklim krizi ve dijitalleşme diplomasileri devam ediyor. Ülkemizin geleceği, dünya ekonomisinin geleceği, ekonomik büyümede istikrarın sağlanması, yeniden dönüşümü esas alan döngüsel ekonomiyi güçlendirecek yeni sürdürülebilir bir eylem stratejisi ve bir reform paketiyle mümkündür.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Türkiye’ye güvenin yeniden tesis edildiği, hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye 2021 yılında Avrupa üretim ekonomisinin özel ilgi göstereceği bir ülke olacaktır. Zira pandemi nedeniyle tedarik zincirlerindeki onarılamaz kopukluklar, coğrafi olarak büyük avantajı olan ülkemizi ilgi odağı haline getirecektir. İşsizliğin yükseldiği, enflasyon baskısını üzerinde hissettiğimiz Türkiye ekonomisinin büyümeye, gelişmeye ve üretmeye ihtiyacı ve bunu başaracak gücü vardır.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Hayati Ertuğrul: 2020 yılı ekonomik anlamda küçülen, istihdam kaybı yaşadığımız, döviz karşısında TL’nin aşırı değer kaybettiği bir yıl oldu. Küresel olarak yaşanan pandemi hazır giyim ve tekstil sektörünü de etkilemiştir. İç piyasadaki sıkıntılı süreç ne yazık ki halen devam etmektedir. Düğünlerin iptal olmasıyla gelinlik, damatlık ve abiye sektörleri büyük sıkıntı içerisindedir. Üretimin ve ihracatın arttığı, ülkeye döviz girişinin yukarı yönlü bir grafik çizdiği bir 2021 beklentimizi gerçekçi hale getirmek istiyorsak dış ilişkilerde yapıcı bir ülke ve başta hukuk olmak üzere evrensel ilkelere bağlı bir Türkiye çizgisi yakalamak durumundayız.

Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım: Yüzlerce işletme ve binlerce çalışanla birlikte 2021’den beklentilerimiz büyük. Tüm zorluklara karşın 2020 yılında hem üretim hem de istihdama katkı koymayı sürdürdük. MTK ailesi olarak her şeye karşın istihdamın daralmaması için elimizi taşın altına koyduk. İşverenlerimiz büyük bir özveriyle çalışanlarına sahip çıktı. İşveren-işçi dayanışması ile 2020 yılını hep birlikte büyük bir özveri ve işbirliğiyle geride bırakıyoruz. Pandemi döneminde de gelinlik sektöründe üretim aralıksız sürüyor. Ancak beklentimiz 2021 yılı ile birlikte talebin artması yönünde. Koronavirüs salgını kontrol altına alındığı an özellikle gelinlik sektöründe büyük bir talep patlaması bekliyoruz. MTK olarak da 2021’den umutluyuz. Yeni yıldan beklentimiz büyük.

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: 2021 yılının ilk çeyreğinden sonra küresel bazda da ulusal bazda da bir ayağa kalkma, istihdam başta olmak üzere ihracat ve üretimde hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Zor bir yılı geride bırakırken özellikle ülkemizin piyasalardaki güvenilirliğini arttıracak başta hukukun üstünlüğü olmak üzere yapısal reformların artık uygulanmasını umuyor, bekliyor ve diliyoruz. Küresel dünyaya entegre bir Türkiye’nin küresel dinamikleri ıskalamadan, dış finans piyasalarının ülkemize bakışına sırtını dönen değil, Türkiye’nin de çıkarına olan adımları atmanın önemine bir kez daha vurgu yapıyoruz.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: 2020 yılının bize olumlu tek katkısı dijitalleşme olmuştur diyebiliriz. 2021 yılına gelirsek, ekonomik anlamda küresel bir köy olan dünyada güçlü bir Türkiye olarak yer almak istiyorsak, öncelikli eğilmemiz gereken konunun Türkiye’ye olan güveni yeniden inşa etmek olmalıdır. Bunun yolu da hukukun üstünlüğü, kişisel hak ve özgürlükler, insan haklarına saygılı bir yönetim biçiminin tesis edildiği bir ülke olmaktan geçiyor. 2021 yılının Türkiye açısından dış ilişkilerde olumlu bir yönelime girmesi en önemli beklentimiz.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan: Türkiye’de de 2021’in ikinci yarısından itibaren daha rahat bir ekonomik ortama gireceğimizi öngörüyoruz. 2020’de yaşanan tüm zorluklara rağmen, bu yılı yüzde 1'e yakın bir büyüme ile tamamlıyoruz. 2021 yılında ise son bir aylık vadede atılan olumlu adımların devam edeceği varsayımı ile yüzde 4'lük büyümeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz yeniden yapılanma ya da reform dönemi olarak adlandırılan bu dönemde sadece şirketlerimizin küresel salgından sağ çıkması değil, bu çıkışın yüksek rekabet gücü ile birlikte olmasının sağlanması gereklidir. Çünkü küresel salgın, rekabet içinde olduğumuz, aynı kategorilerde mücadele ettiğimiz ülkelerin önüne geçme şansı vermiştir.