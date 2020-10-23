İzmir Otelciler Odası: "Güvenli Turizm Sertifikası" kararı gözden geçirilmeli
İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğunun getirilmesinin küçük işletmeler için sıkıntı yaratacağını söyledi.
Gönen, yaptığı yazılı açıklamada, sermayesi sınırlı olan işletmelerin büyük işletmeler kadar dayanma gücüne sahip olmadığını belirterek, Güvenli Turizm Sertifikası uygulanan işletmelerin 50 odadan 30 odaya düşürülmesinin yerinde bir karar olmadığını savundu.
Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, buna uymaması halinde faaliyetine son verileceğine işaret eden Gönen, "Genelgede yer alan maddeler doğrultusunda 'izolasyon alanları ve odaları oluşturma şartı' gibi uygulamaların da küçük otellerdeki mimari yapıya uymayacağı için başka sıkıntılar yaratabileceği ortadadır. Karar gözden geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.
Kararın özel belgeli ve nitelikli belediye belgeli otellerde uygulanması kısmında birtakım zorluklar yaratacağını da savunan Gönen, sertifikasyon ücretinin küçük otelleri zorlayacağını bildirdi.
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