İzmir Şehir Tiyatroları, sezona iki oyunla merhaba diyecek

19 Ağustos 2021 Perşembe, 17:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) tiyatro sanatçıları, teknik ekip ve iletişim kadrosuyla ilk kez bir araya geldi. İzmir Sanat’taki toplantı Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in konuşmasıyla başladı.

Erten “Her biriniz, yüzlerce adayın arasından emeğinizle, birikiminizle, yeteneğinizle sıyrılıp; kendinize bir yuva edindiniz. Yuva diyorum, çünkü tiyatro insanın evidir, yurdudur, ocağıdır, yuvasıdır. Shakespeare Macbeth’de bir yerde şöyle der: ‘Kırlangıçlar, temiz havanın olduğu yerde yuva yaparlarmış.’ Türkiye’de tiyatro sanatı adına bizlere bu temiz havayı sunan İzmir’in değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek öncelikli borcumuzdur. Buna karşılık bizim ödevimiz de yuvamızı kırlangıçlar gibi sağlam yapmak olmalı” dedi.

Sanat Teknik Direktörü Özlem Karabay, Sahne Direktörü Ufuk Aşar ve Sanat İletişim Direktörü Prof. Dr. Hülya Nutku da tüm ekibe yeni sezon için iyi dileklerini sundu.

Şehir Tiyatroları sezona Ekim ayında Aziz Nesin hikâyelerinden sahneye uyarlanan Azizname ve Coline Serreau’nun Tavşan Çelmesi ile başlayacak.