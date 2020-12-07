İzmir Tabip Odası: İşyerlerinin negatif test sonucu istemesi, kaosa neden oldu

07 Aralık 2020 Pazartesi, 09:56

İzmir Tabip Odası'ndan ytapılan yazılı açıklamada, pandemi sürecinde işyeri hekimlerinin yaşadığı sıkıntılara çözüm getirilmesi istendi. İşyeri hekimlerinin sorunlarına ilişkin hazırlanana raporda, "Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın hastalık dönemini yaşıyoruz. Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumsal hareketliliğin kısıtlanarak enfeksiyon zincirinin kırılması zorunludur. Birçok sektörde üretime aynı hızla devam edilmek istenmesi nedeniyle kısıtlamalar eğlence sektörü, kişisel bakım sektörü, eğitim gibi alanlarda yapılmıştır. Aralıksız çalışmaya devam eden sektörlerde çalışanların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek işyeri hekimlerine kalmıştır. Halihazırda özlük hakları, çalışma koşulları ve çalışma süreleri (işçi başına ayrılması öngörülen süre) kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklar karşısında yetersiz olan işyeri hekimleri pandemi yükü altında tükenmektedirler." denildi.



Raporda, pandemi sürecinde iş yeri hekimliği uygulamasında yaşanan sıkıntılar şu şekilde özetlendi:

1. Sağlık Bakanlığının rehberinde işyerlerinde COVID-19 salgınının nasıl yönetileceği ile ilgili mevcut yönergeler işyeri hekimleri için yeterli olmamıştır.

2. Sağlık Bakanlığı’nın temaslı/yakın temaslı tanımlamaları karışıklığa neden olmuştur. Kimlerin karantinaya alınacağı kararında zorla­nılmıştır.

3. Tedavi sonrası işe dönen hastaların tamamen iyileşip iyileşmediği Sağlık Bakanlığı Rehberi tarafından semptom takibine dayandırılmıştır. İşyerlerinin negatif test sonucu istemesi, kaosa neden olmuştur.

4. İşyeri hekimlerinin 2 günden fazla rapor verememesi takipte zorluğa neden olmuş, çalışanların raporları için zaten işyükü fazla olan sağlık kurumlarının iş yükünü artırmıştır.

5. Filyasyon çalışması kapsamında yakın temaslı olduğu düşünülen aile bireyleri HSYS sistemine işlenmektedir. Fakat çalışanın yakın temaslı iş arkadaşlarının bildiriminde sorun yaşanmaktadır. İlçe Sağlık Müdürlükleri işyerlerinin de temas merkezleri olduğunu dikkate almamakta, işyerine filyasyon ekibi göndermemektedir. Bu görevi kurum hekimliği üstlenmiştir.

6. İşyeri hekiminin HSYS sistemini görememesi nedeniyle çalışanın beyanı esas alınmış, daha sonra da hasta/temaslıdan yapılan tetkikler istenmiştir. Tetkik sonuçları geç çıktığında çalışılmayan günlerin nasıl adlandırılacağı sorun olmuştur.

7. COVİD (+) olan ve tedaviye alınan çalışanların iş kazası kaydı olarak bildirilip bildirilmeyeceği netlik kazanmamış, daha çok yöneticilerin tercihine bırakılmıştır. SGK genelgesi salgında hastalığa yakalanan çalışanların iş kazası geçirmiş olmayacağını karara bağlamıştır.

8. Kronik hastalığı olan kamu çalışanları ile ilgili bir düzenleme bulunmasına rağmen çalışma hayatının içinde olan işçiler ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

9. Pandeminin yakıcılığı işyeri hekimlerinin tüm zamanını almış, mesleki ve hukuksal olarak yapmakla yükümlü oldukları rutin işler ve periyodik bakımların aksamasına neden olmuştur.

İzmir Tabip Odası'nın önerileri ise şöyle sıralandı:

Pandemi sürecinin işyerlerindeki yönetimi konusundaki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı, İşyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda yaşanan sorunlara çözüm getirilmelidir.

Çalışanlardan ve işyeri sahiplerinden kaynaklanabilecek bu aksaklıkların düzeltilmesine yönelik uygun koşullar sağlanmalı gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

İşyerlerinde salgının yayılmasını önleyecek şekilde, hasta ve temaslı işçilerin evde kalmasını desteklenmeli, işyerinde gerekli önlemlerin hızla alınması sağlanmalı, çalışanların birarada bulunmak zorunda olduğu mekanların bilimsel kılavuzlara uygun şekilde düzenlenmesi ile ilgili kararlar alınmalı ve tüm uygulamaları denetleyecek kamu iradesi niteliğinde mekanizmalar oluşturulmalıdır

İş yeri hekimlerinin HSYS sistemini görmemesi, veri ekleyememesi büyük bir eksikliktir. İşyeri hekimlerinin salgın kontrolündeki rolü göz önünde bulundurularak bu konuda işyeri hekimlerinin ilçe sağlık müdürlükleri ile işbirliğini artıracak düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

İş yeri hekimlerinin artan iş yükü gözetilerek özlük hakları ve çalışma ortamının, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak kamu iradesi sağlanmalıdır.

Yeterli ve nitelikli kişisel koruyucu ekipman gereksinimi düzenli ve kesintisiz karşılanmalıdır.

Periyodik muayeneler dahil rutin işlerini, yapamayan işyeri hekimlerinin bu konudaki sıkıntılarını ortadan kaldıracak önlemler alınmalıdır.

İşyeri hekimliğinin uygulamasında birikimi olan başta TTB olmak üzere ilgili yapılarla tüm bu sorunların çözümünde işbirliği yapılması, önemli bir adım olacaktır.



