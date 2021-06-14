14 Haziran 2021 Pazartesi, 17:00

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Yüksek hızda aşılama ve kalabalıkların önüne geçilebilmesi için camiler, okullar ve fabrikalar aşı merkezlerine dönüştürülebilir. Günlük bir milyon aşılama ile üç ayda yüzde 75-80 aşılama oranına ulaşabiliriz" dedi.

İzmir Tabip Odası, aşılama hızının giderek artmasıyla hastane ve aile sağlığı merkezlerinde yoğun kalabalıklar oluşması üzerine "Aşı seferberliği" çağrısı yaptı. Aşı karşıtlığın ile de mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Yüksek hızda aşılama ve kalabalıkların önüne geçilebilmesi için camiler, okullar ve fabrikalar aşı merkezlerine dönüştürülebilir. Günlük bir milyon aşılama ile üç ayda yüzde 75-80 aşılama oranına ulaşabiliriz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılamada günlük 750 bin doza ulaştıklarını açıklarken; hastane ve aile sağlığı merkezleri önünde oluşan aşı kuyrukları sonrası İzmir Tabip Odası'ndan "Aşı seferberliği" çağrısı geldi.

Günde 1 milyon doz ile yaz dönemi sonunda toplumun yüzde 75-80 oranında aşılanabileceğini vurgulayan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Aşılama bir kampanya haline getirilerek camiler, okullar ve fabrikalar aşı merkezlerine dönüştürülebilir. Bu şekilde hem yoğun kalabalıkların önüne geçilir hem de yüksek hızda aşılama sağlanabilir" dedi.

"AŞI TEMİNİNDE SORUN KALMADI"

Aşılama hızının artması ile İzmir'in birçok bölgesinde hastane önlerinde kuyruklar oluşurken Çamlı, aşı karşıtlarına karşı da bir mücadele başlatılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Kafalarında soru işaretleri olan kişilere bilimsel yanıtlar verilerek birtakım karanlık çevrelerce oluşturulmaya çalışılan aşı karşıtlığına izin verilmemesi gerekiyor. 20. yüzyılda birçok hastalığı hatırlamıyorsak bu aşı sayesindedir. Aşı bireysel bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur. Aşının ne kadar etkili olduğunu, düşen vefat ve vaka sayılarından anlayabiliriz.

Türkiye'de günlük 750 bin kişiye randevu verebiliyorsak demek ki aşı temini konusundaki sorunları çözdük. O zaman bir milyon doz aşılama ile yaz döneminde yüzde 75-80 aşılama oranına ulaşabiliriz. Bunu sağlamak için de aşı seferberliği ile bir kampanya oluşturulmalıdır. Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinin yanında fiziki koşullar sağlanarak soğuk zincire dikkat edilerek kamu binaları, okullar, camiler ve fabrikalar aşılama merkezlerine dönüştürülebilir. İyi planlama yapmak çok önemli."

"İZMİR'DE DURUM ÇOK İYİ"

İzmir'de toplam aşılamanın 2,5 milyona yaklaştığını söyleyen Çamlı, şöyle konuştu:

"İzmir'de aşılama diğer illere göre daha iyi gidiyor. Aşı karşıtlığı da yok denecek kadar az. Ancak ne yazık ki kendimiz, ailemiz, mahallemiz, şehrimiz olarak yorumlayamayacağımız bir pandemi ile karşı karşıyayız. Küresel bazda yorumlanması gereken bir salgın. Şırnak ya da Mardin'de iyi değilse bir süre sonra İzmir ya da Türkiye de bundan etkilenecektir. Tek bir kişinin bile hasta olması yeniden salgını sürdürmeye yeter. Bunu asla unutmamalıyız. Ülkemizde de tarihsel ve bilimsel bilgiden yoksun iddialarla aşılamayı sabote eden tavırlara karşı çıkmalıyız. İnsanlığın ortak değeri olan aşılar ile tartışılması gereken tek şey aşıların tüm ülkelere ve tüm insanlara hızla ve eşit şekilde ulaştırılmasının nasıl başarılacağı olmalıdır."