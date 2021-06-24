İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali devam ediyor

24 Haziran 2021 Perşembe, 17:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birincisini düzenlediği “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali” sanatseverleri söyleşi, film gösterimleri ve konserlerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler İzmir Sanat, Fransız Kültür, Bıçakçı Han ve Kültürpark Açıkhava’da yapılıyor.

Festival kapsamında İzmir Sanat’ta Fantasia ve Ah Gözel İstanbul, Fransız Kültür’de St. Petersburg İblisleri, Güney ve Rochefortlu Genç Kızlar, Bıçakçı Han’da Yılanların Öcü ve Bir Yudum İnsan filmleri sanatseverlerle bir araya geldi. Usta sanatçı Atilla Dorsay gerçekleştirdiği söyleşide ise kitabını da imzaladı. Cahit Berkay Film Müzikleri Konseri ise unutulmaz anlar yaşattı.

11 GÜN SÜRECEK

Festival Düzenleme Kurulu Başkanlığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, yönetmenliğini sinema yazarı Vecdi Sayar‘ın üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğinde, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Konsolosluğu, Macar Kültür Merkezi, Goethe Enstitüsü, Kültürlerarası Sanat Derneği ve İzmir Sinema Ofisi işbirliği ile düzenleniyor. Festival Yürütme Kurulu’nda Büyükşehir Kültür Sanat Daire Başkanlığı ve İzmir Sinema Ofisi çalışanları yer alıyor. Programın yarışma filmleri, Bakanlığın ve İzmir Valiliğinin özel izniyle akşamları Kültürpark’ta gösteriliyor. Diğer bölümlerdeki filmlerin gösterimleri ise İzmir Sanat, Büyükşehir’in Basmane’deki yeni sanat mekanı Bıçakçı Han ve Fransız Kültür Mer kezi’nde yapılıyor.

FESTİVAL PROGRAMI

24 Haziran 2021 Perşembe günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Gizem Treni” filmi, 15.00’de “Umutsuzlar” filmi, 18.00’de “Kovan” filmi, Fransız Kültür’de ise saat 13.00’de “Beatles, Turne Yılları” filmi, 16.00’da “Gusto” filmi, 19.00’da “Buena Vista Social Club” filmi, Bıçakçı Han’da saat 14.00’de “Anadolu Turnesi” filmi, 17.00’de “Anayurt Oteli” filmi, Kültüpark Açıkhava’da 19.30’da “İzmir Show Band Orkestrası” konseri, 20.30’da Film Ekibiyle Söyleşi, 21.00’de “Nuh Tepesi” film gösterimi olacak.

25 Haziran 2021 Cuma günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Dünyada 20.000 Gün” filmi, 15.00’de “Radiogram” filmi, 18.00’de “Aşk, Büyü, vs.” filmi, Fransız Kültür’de saat 13.00’de “Blue” filmi, 16.00’da “Sen Şarkılarını Söyle” filmi, 19.00’da “Whitney” filmi, Bıçakçı Han’da 14.00’de “Hayatım Roman” filmi, 17.00’de “Bitmeyen Yol” filmi, Kültürpark Açıkhava’da 20.30’da Film Ekibiyle Söyleşi, 21.00’de “Nasipse Adayız” filmi gösterilecek.

26 Haziran 2021 Cumartesi günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Güzel Çirkin” filmi, 15.00’de “Aman Doktor” filmi, 18.00’de “Yaz” filmi, Fransız Kültür’de saat 13.00’de “Sükut” filmi, 16.00’da “Tatar Çölü” filmi, 18.00’de Fetay Soykan’la Morricone Üstüne Söyleşi, 19.00’da “Hayaletler” filmi, Bıçakçı Han’da saat 14.00’de “Fantasia 2000” filmi, 17.00’de “Mavi Sürgün” filmi, Kültürpark Açıkhava’da saat 20.30’da Film Ekibiyle Söyleşi, 21.00’de “İnsanlar İkiye Ayrılır” filmi gösterilecek.

28 Haziran 2021 Pazartesi günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Leyla Gencer, La Diva Turca” filmi, 15.00’de “Görünmeyen” filmi, 18.00’de “Beni Sev” filmi, Fransız Kültür’de 13.00’de “Dalida” filmi, 16.00’da “Rock'n Roll” filmi, 19.00’da “Gundermann” filmi, Bıçakçı Han’da 14.00’de Ruhi Su, 17.00’de Gülüşan, KültüparkAçıkhava’da 19.30’da “Ersin Kuşkanat Orkestrası”konseri, 20.30’da Film Ekibiyle Söyleşi yapılacak, 21.00’de Ölü Ekmeği filmi gösterilecek.

29 Haziran 2021 Salı günü İzmir Sanat’ta saat 18:00’de “Serdar Kalafatoğlu ile TV Dizilerinde Müzik Söyleşisi”, 19.00’da “Mimaroğlu” filmi, Fransız Kültür’de 13.00’de “Bir Kadın Zaferi” filmi, 16.00’da “Yesterday” filmi, 19.00’da “Keman Öğretmeni” filmi, Bıçakçı Han’da 14.00’de “Her şeye Rağmen” filmi, 17.00’de “Necdet Yaşar \ Nazım Hikmet Şarkıları dinletisi, Kültürpark Açıkhava’da 20.30’da Film Ekibiyle Söyleşi, 21.00’de “Ceviz Ağacı” filmi gösterilecek.

30 Haziran 2021 Çarşamba günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Pavarotti” filmi, 15.00’de “Neredesin Firuze?” filmi, 17.00’de Ezel Akay’la Söyleşi, 18.00’de “İngiltere Benim” filmi, Fransız Kültür’de 13.00’de “Tereddüt” filmi, 16.00’da “Şarlatan” filmi, 19.00’da A. K. Lazarliewickz, Yeşim Ustaoğlu Söyleşisi, Bıçakçı Han’da 14.00’de “T. German, Kor ve Ateş Yılları” filmi, 17.00’de “Anadolu’nun Kayıp Şarkıları” filmi, Kültürpark Açıkhava’da 20.30’da Film Ekibiyle Söyleşi 21.00’de “Kraliçe Lear” film gösterimleri olacak.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü İzmir Sanat’ta saat 12.00’de “Soğuk Savaş” filmi, 15.00 “Macar Ustalardan Kısalar” filmi, 18.00’de “Biz Böyleyiz” filmi, Fransız Kültür’de 13.00’de “Beyaz Tanrı” filmi, 16.00’da “İz” filmi, Bıçakçı Han’da saat 14.00’de “Müslüm filmi”, 17.00’de “Unutursam Fısılda” film gösterimleri olacak.

Yasal düzenlemeler uyarınca, (Güzel ve Çirkin, Fantasia ve Fantasia 2000 filmler haricinde) tüm film gösterimlerimizde 18+ yaş sınırlaması bulunuyor. Tüm gösterimlerde pandemi koşullarına uygun olarak maske ve mesafe kuralına uyularak, salonlara %50 kapasite ile seyirci alınacak. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 11 gün boyunca devam edecek. Film gösterimleri ve konserlere www.kultursanat.bel.tr’den ücretsiz QR kod alarak alınabilecek.