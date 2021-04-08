İzmir UNESCO Dünya Mirası Alanları’nın şehri oluyor
İzmir, kültür mirasını ve doğasını UNESCO Dünya Mirası statüsüyle tescillemek için adım adım ilerliyor.
İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı'nın koordinasyonunda 9 Nisan’da Bergama Kültür Merkezi’nde “İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı” yapılıyor. Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek İzmir’de UNESCO Dünya Mirası alanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.
İzmir’in yeni turizm stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan “Dünyanın İzmir Mirası” programı için önemli bir adım daha atılıyor. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı'nın koordinasyonunda 9 Nisan’da Bergama’da Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları “İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı”nda bir araya geliyor. Çalıştayda İzmir’de UNESCO Dünya Mirası alanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası statüsünün İzmir turizmindeki yeri ve önemi tartışılacak. Bergama Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantı 11.00’de başlayacak.
DÖRT YENİ ALAN EKLENECEK
İzmirli kuruluşlar “Dünyanın İzmir Mirası” programı ile Efes ve Bergama’ya ek olarak dört yeni alanın daha Dünya Mirası olarak tescillenmesi ve İzmir’in toplam altı alanla dünyada en çok UNESCO Dünya Mirası Alanı’na sahip şehirlerden biri olması için çalışıyor. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir’deki tüm paydaşlar büyük bir özveri ve vizyon ortaklığı içinde hareket ediyor.
Şehirdeki farklı paydaşlarla yürütülen çalışmaların sonucunda Kemeraltı ve çevresini içine alan Tarihi İzmir, Birgi, Gediz Deltası ve Ceneviz ticaret yolunun parçası olan Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin de daimi listeye alınması için çalışmalar başladı. Daimi listedeki Efes ve Bergama için ise alan yönetim planlarını güncelleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında İzmir’de toplam altı alan UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahip olacak.
Video Haberler
- Baba ve oğlu kavgalı olduğu komşusu tarafından öldürüldü
- Bu çocuklar sana emanetti Süleyman Soylu
- Güldür Güldür’deki skeç gerçek oldu
- Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
- Şehit Gençcelep'in eşi gözyaşlarına hakim olamadı
- Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler
- O görüntüleri paylaştı! AKP'ye çok sert tepki
- Konya'da uçağın düşme anı kameraya böyle yansıdı
- AKP'li vekil TBMM kürsüsünde fenalaştı
- Beşiktaş'ta silahlı çatışma kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Erdoğan öyle bir gaf yaptı ki...
- Özgür Özel'den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert ifadeler
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Çin'den Yavaş ve Akşener için yeni açıklama
- CHP’de bir şeyler oluyor
- AKP'li vekilin isyanına CHP'liler de destek verdi
- AA'da deprem: Yeni isimde 'Fuat Avni' ayrıntısı
- Bunun hesabını çok ağır vereceksiniz