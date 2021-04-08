İzmir UNESCO Dünya Mirası Alanları’nın şehri oluyor

08 Nisan 2021 Perşembe, 10:55

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı'nın koordinasyonunda 9 Nisan’da Bergama Kültür Merkezi’nde “İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı” yapılıyor. Çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek İzmir’de UNESCO Dünya Mirası alanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak.



İzmir’in yeni turizm stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan “Dünyanın İzmir Mirası” programı için önemli bir adım daha atılıyor. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı'nın koordinasyonunda 9 Nisan’da Bergama’da Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları “İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası Alanları Çalıştayı”nda bir araya geliyor. Çalıştayda İzmir’de UNESCO Dünya Mirası alanlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası statüsünün İzmir turizmindeki yeri ve önemi tartışılacak. Bergama Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantı 11.00’de başlayacak.

DÖRT YENİ ALAN EKLENECEK

İzmirli kuruluşlar “Dünyanın İzmir Mirası” programı ile Efes ve Bergama’ya ek olarak dört yeni alanın daha Dünya Mirası olarak tescillenmesi ve İzmir’in toplam altı alanla dünyada en çok UNESCO Dünya Mirası Alanı’na sahip şehirlerden biri olması için çalışıyor. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir’deki tüm paydaşlar büyük bir özveri ve vizyon ortaklığı içinde hareket ediyor.

Şehirdeki farklı paydaşlarla yürütülen çalışmaların sonucunda Kemeraltı ve çevresini içine alan Tarihi İzmir, Birgi, Gediz Deltası ve Ceneviz ticaret yolunun parçası olan Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin de daimi listeye alınması için çalışmalar başladı. Daimi listedeki Efes ve Bergama için ise alan yönetim planlarını güncelleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında İzmir’de toplam altı alan UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahip olacak.



