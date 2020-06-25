İzmir Valiliği'nden maske açıklaması

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:18

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdik.

Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla;İZMİR’DE İL GENELİNDE MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU.

Hayırlı olsun. — Yavuz Selim KÖŞGER (@yskosger) June 25, 2020

?Vali Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi.