İzmir Valisi uyardı: O kartlar ulaşımda kullanılmayacak

19 Aralık 2020 Cumartesi, 11:57

İçişleri Bakanlığı’nın pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan elektronik kartlara kişisel HES kodlarının tanımlanması işlemleri sürüyor. İzmir’de HES kodları ile hamiline İzmirim Kartlarını eşleştirme işlemi 30 Ekim’de başladı. İlk etapta 15 Kasım’a kadar tanınan süre, önce 30 Kasım’a, ardından da 20 Aralık’a uzatıldı.

SON TARİH 11 OCAK 2021

Aradan geçen yaklaşık 1.5 aylık sürede, yapılan tüm duyurulara rağmen, aktif kullanılan hamiline İzmirim Kartların yalnızca yüzde 24’üne HES Kodu tanımlaması yapıldı. Sürenin son kez uzatılmasına karar verildi ve son tarih olarak “11 Ocak” belirlendi.

VALİ KÖŞGER UYARDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger valiliğin resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, İzmirim Kart-HES Kodu eşleştirmesinin, Koronavirüs’ün toplu ulaşım kaynaklı yayılımını engellemek açısından önemli olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: “İzmir’de eşleştirme işlemin yürütücülüğünü, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü yapıyor. Halen aktif olarak kullanılan hamiline (fotoğrafsız) İzmirim Kartların, ancak dörte birine kişisel HES Kodu tanımlamasının yapıldığı bildirilmiştir. Tanımlamaları yapılmayan kartlar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla toplu ulaşıma 11 Ocak 2021 tarihinde kapatılacaktır. Kıymetli İzmirli hemşerilerime, mağduriyet yaşamamaları için bu tarihe kadar HES kodlarını, kullandıkları İzmirim Kartlara bir an önce tanımlamaları çağrısında bulunuyorum.”

NASIL YAPILCAK?

ESHOT Genel Müdürlüğü, vatandaşların, HES kodlarını ve TC kimlik numaralarını, kullandıkları İzmirim Kart ile eşleştirebilmesi için özel bir internet sitesi oluşturdu. “hes.eshot.gov.tr” adresli sitede, yalnızca bir İzmirim Kart için eşleştirme yapılabiliyor. Kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline tüm İzmirim Kartların, kişisel HES kodları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kullanımı oldukça kolay tasarlanan sitede, vatandaşlar, istenen bilgileri tek adımda girip, kaydını yaptırabiliyor. Vatandaşlar ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, metro istasyonlarında, vapur iskelelerinde, çeşitli hizmet binalarında ve sosyal tesislerde bulunan dijital bilgilendirme kiosklarında da eşleştirme işlemini gerçekleştirebiliyor.