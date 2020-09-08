İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hastane doluluk oranını açıkladı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu açıkladı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi verdi.
Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu söyleyen Köşger, günlük olarak olarak 5 bin 100 test yapıldığını aktardı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Köşker, “Sevgili İzmirliler, salgınla mücadele için İzmir’de günlük ortalama 5100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı %52,3 dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki
Video Haberler
- Akşener’den emekli maaşları için tepki
- MEB'den Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Türkiye’deki gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Saros Körfezi'nde 'İspanyol dansçısı' görüntülendi
- Canlı yayında haber sunduğu sırada ekrana yansıdı
- Cesedi vinçle çıkartıldı
- Markete yarı çıplak girdi! Taciz edip kan döktü
- Adnan Oktar ve 'kediciklerin' kaçma anı
- İsmail Küçükkaya'dan canlı yayında Atatürk tepkisi!
- Motosikletlinin ölümden döndüğü “makas” terörü kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğanlar'ın yakını tek başına sınava girdi
- Paçavra, ahlaksız
- 'Müjde'nin altından da Katar çıktı
- Son seçim anketinin sonuçları şaşırttı
- Soylu'dan 'Uşşaki' iddiası üzerine açıklama
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
- Maske takmak tüm alanlarda zorunlu!
- Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması
- Erol Mütercimler'in sözlerine inceleme
- Rusya'dan ABD'nin Güney Kıbrıs kararına ilk tepki