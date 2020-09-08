İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, hastane doluluk oranını açıkladı

08 Eylül 2020 Salı, 23:45

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla ilgili bilgi verdi.

Hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 52,3 olduğunu söyleyen Köşger, günlük olarak olarak 5 bin 100 test yapıldığını aktardı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Köşker, “Sevgili İzmirliler, salgınla mücadele için İzmir’de günlük ortalama 5100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı %52,3 dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamaktadır” ifadelerini kullandı.