İzmir'de 10 bin aileye gıda, 2 bin aileye nakit desteği

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı üzerine başlatılan Biz Varız dayanışma ağı ile sosyal belediyecilik alanında tüm Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde desteğe ihtiyacı olan ailelere yardım geleneğini sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindirmek için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez içinde yeni kıyafetlerin yer aldığı mobil giyim aracını hizmete aldı. Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Narlıdere’de desteğe ihtiyacı olan yurttaşların yaşadığı bir mahalleye giden Giysi Otobüsü bayram öncesinde önemli bir ihtiyacı karşılıyor.

GARDROP OTOBÜS

İlk olarak Buca’nın Göksu Mahallesi’ndeki yurttaşlarla buluşan mobil giysi otobüsü çocuklara erken bayram sevinci yaşattı. Koronavirüsle mücadele kapsamında aileler otobüse sırayla alınırken, ateş ölçerle ateş kontrolü de yapıldı. Gardırop şeklinde dizayn edilen otobüste çocuklar için kıyafet, ayakkabı ile oyuncak bulunurken spor formasından takım elbiseye, nişanlıktan, kadınlar için etek ve pantolona, kravattan, şala ve çoraba kadar geniş bir yelpazeye sahip yeni kıyafetler yer alıyor. Deneme kabinlerinin de bulunduğu otobüste yurttaşlar kendi bedenlerine ve zevklerine uygun kıyafetleri seçebiliyor.

GIDA VE NAKİT YARDIMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye toplam 800 bin TL bayram yardımı yapacak. Aile fertlerinin banka hesaplarına yatırılacak 400’er lira tutarında bayram parası bayram öncesi çekilebilecek. Büyükşehir ayrıca 10 bin aileye de gıda paketi dağıtıyor. İçinde bir evin temel gıda ihtiyaçlarının yanı sıra bayram şekeri ve kolonyanın da bulunduğu gıda paketlerinin dağıtımı bayram öncesi tamamlanacak.