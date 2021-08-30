İzmir'de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:19

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenin ardından İzmir Valiliği'nde protokolün tebrikleri kabul edildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi geçit töreni ise saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın ve Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesiyle başladı. Hava Savunma Yüzbaşı Orçun Oral konuşmasında “Türk milleti, kahraman Türk Ordusu ile birlikte varlığına kast edenlere karşı 99 yıl önce bugün eşine az rastlanan bir zafer kazandı. 30 Ağustos, yokluğun hakim olduğu dönemde bile Türk milletinin istiklalden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Program, askeri geçit töreniyle devam etti. Meydanı dolduran İzmirliler alkışlar ve tezahüratlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, milletvekilleri, il başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.