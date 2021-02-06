İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İse, büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladığı depremin, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldiğini belirtti. Saat 19.09'da meydana gelen depremin derinliği 7,08 kilometre oldu.
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