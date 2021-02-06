İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İse, büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladığı depremin, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldiğini belirtti. Saat 19.09'da meydana gelen depremin derinliği 7,08 kilometre oldu.