İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamada İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2021 Cumartesi, 19:18
İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İse, büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladığı depremin, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana geldiğini belirtti.  Saat 19.09'da meydana gelen depremin derinliği 7,08 kilometre oldu.


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