İzmir'de artçılar devam ediyor
İzmir'de dün meydana gelen 6.6'lık depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre bugün sabah 08.31'de Seferihisar açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem oldu. İzmir'de hissedilen deprem yerin 7.1 kilometre altında gerçekleşti.
Dün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 6.6 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne göre ise 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km..
Deprem sonrasında, sabah saat 7.00’a kadar 33'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştı.
Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31’de bir deprem daha meydana geldi. 5.0 büyüklüğündeki deprem İzmir’in genelinde hissedildi.
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