İzmir’de bağımsız bir tiyatro festivali
İzmir’in 14 bağımsız tiyatro topluluğu, “İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi” (İzmir BTİ) çatısı altında bir araya gelerek yeni İzmir Bağımsız Tiyatro Günleri’ni başlatıyor.
İzmir’de varlığını sürdüren tiyatrolarla dayanışmak için başlatılan Tiyatro Günleri, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında NHKM Konak Halk Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. İzmir BTİ’nin parçası olan ekipler tarafından 11 oyun sahnelenecek ve bir film gösterimi, ardından da panel yapılacak.
Tiyatro Günleri biletlerine “Biletinial” sitesinden ulaşılıyor. Ayrıca gösterimlere katılamayacak seyirciler, web sitesinden festivale katkıda bulunabilecek.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- En zengin 10 Türk belli oldu