İzmir’de bağımsız bir tiyatro festivali

07 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

İzmir’de varlığını sürdüren tiyatrolarla dayanışmak için başlatılan Tiyatro Günleri, 26 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında NHKM Konak Halk Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. İzmir BTİ’nin parçası olan ekipler tarafından 11 oyun sahnelenecek ve bir film gösterimi, ardından da panel yapılacak.

Tiyatro Günleri biletlerine “Biletinial” sitesinden ulaşılıyor. Ayrıca gösterimlere katılamayacak seyirciler, web sitesinden festivale katkıda bulunabilecek.